Когда святят воду на Крещение в 2026 году: в церкви назвали точную дату

Освященная вода требует особого отношения и бережного хранения в каждом доме.

Когда освящают воду в 2025 году

Как правильно хранить святую воду с Крещения

Сколько можно хранить свяченую воду

Крещение Господне - один из самых важных и почитаемых праздников церковного года, который верующие традиционно встречают с особым трепетом. В эти дни главным духовным символом становится освященная вода, сохраняющая свое значение на протяжении всего года.

Главред разобрался, в какую дату нужно освящать воду на Крещение в 2026 году.

Когда освящают воду в 2025 году

Согласно церковному уставу чин великого освящения воды происходит дважды. Первый раз - в Крещенский Сочельник, который в 2026 году приходится на 5 января. После праздничной литургии в храмах священники совершают освящение, и именно тогда верующие могут взять святую воду в свои дома.

Второй раз освящение происходит на следующий день, на сам праздник Богоявления, 6 января. В этот день священники выходят к открытым водоемам, где совершают чин освящения прямо на природе, часто в прорубях. По давней традиции многие люди после этого погружаются в воду, видя в этом символ очищения и духовной силы.

Как правильно хранить святую воду с Крещения

Церковь советует держать освященную воду исключительно в стеклянных емкостях. Стекло не взаимодействует с жидкостью, не имеет постороннего запаха или привкуса, а также позволяет сохранить прозрачность и свежесть воды. Пластиковые или металлические бутылки для этого не подходят, ведь они могут влиять на ее свойства. Лучше всего поставить емкость с водой в уголке рядом с домашними иконами.

Сколько можно хранить освященную воду

Верующие пьют ее небольшими глотками натощак в течение года. Считается, что при бережном отношении вода не теряет своей чистоты и силы до следующего Богоявления. Именно поэтому ее не следует использовать без надобности или относиться к ней как к обычной жидкости.

Об источнике: Православная церковь Украины Православная церковь Украины (ПЦУ) - христианская церковь, самая многочисленная православная церковь в Украине по количеству верующих. Одна из шестнадцати автокефальных православных церквей, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская православная церковь признает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии, тогда как Католическая церковь единственной канонической правопреемницей признает УГКЦ, пишет Википедия.

