Какие облака предупреждают о дожде и снеге: как "читать" небо

Вы узнаете:
- Как понять по облакам, что скоро пойдет дождь или снег
- Какие облака предвещают ясную погоду
Форма, высота, цвет и направление движения облаков могут многое сказать о том, какой будет погода. Эксперты The Old Farmer's Almanac объяснили, как определяют погоду по облакам.
Некоторые облака достигают высоты реактивного самолёта, другие целуют вершины гор. Некоторые представляют собой белые клубы, а некоторые — серые и клочковатые. И каждый тип облаков что-то значит.
В целом, существуют три типа облаков: высокие, средние и низкие.
Если вам интересны другие признаки, предсказывающие погоду, читайте материал: Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты.
Высокие облака
Начинаются на высоте более шесть тысяч километров.
1. Перистые облака: тонкие, похожие на перья, клочковатые облака, представляющие собой нити ледяных кристаллов.
Прогноз погоды: погода поменяется.
2. Перисто-кучевые облака: тонкие облака, похожие на небольшие "хлопковые пятна".
Прогноз погоды: будет ясно, но холодно.
Иногда такие облака называют "макрелевым небом". Эти облака могут предвещать приближение тёплого фронта. Тёплые фронты могут приносить переменчивый ветер и осадки.
3. Перисто-слоистые облака: тонкие белые облака, напоминающие вуаль, которые обычно закрывают всё небо. Чаще всего они встречаются зимой.
Прогноз погоды: дождь или снег ожидается в течение 24 часов.
Средние и низкие облака
Начинаются на высоте от двух до шести тысяч километров.
1. Высококучевые облака: серые или белые слои или скопления плотных облаков округлой формы, часто напоминающие пушистую рябь. Они состоят из жидкой воды, но редко приносят дождь.
Прогноз погоды: будет ясно и комфортно.
2. Высокослоистые облака: сероватый или голубоватый слой облаков, который может затмевать солнце, обычно покрывая всё небо.
Прогноз погоды: будьте готовы к продолжительному дождю или снегу.
3. Слоисто-дождевые облака: тёмные, серые, бесформенные слои облаков, содержащие дождь, снег или ледяную крупу. Часто они достаточно плотные и закрывают солнце.
Прогноз погоды: пасмурно, будет затяжной дождь или снег.
Низкая облачность
Облака начинаются ниже двух тысяч километров
1. Слоистые облака: тонкие, серо-белые, пеленообразные облака с низким основанием, покрывающие всё небо.
Прогноз погоды: ясно, но пасмурно. Могут принести морось или снег, но осадков будет мало, поскольку облака очень тонкие.
2. Стратокумулусные облака: округлые облачные массы, образующие слои. Часто они имеют тёмный оттенок вместо ярко-белого, иногда с просветами.
Прогноз погоды: сейчас хорошая погода, но, возможно, надвигается шторм.
Низкие облака с вертикальным развитием
Образуются практически на любой высоте и могут достигать более 11 тысяч километров в высоту.
1. Кучевые облака: пушистые, белые, похожие на ватные шарики облака с плоским основанием и куполообразными вершинами.
Прогноз погоды: ожидается хорошая погода.
2. Кучево-дождевые облака: крупные, тёмные, вертикальные облака с выпуклыми вершинами, которые могут достигать огромной высоты в жаркие и влажные дни.
Прогноз погоды: такие облака приносят ливни, гром и молнии.
Ранее Главред писал, как определить погоду зимой по косточке хурмы. Говорят, что этот удивительный метод предков на самом деле рабочий.
О ресурсе: The Old Farmer's Almanac
The Old Farmer's Almanac является самым старым периодическим изданием в Северной Америке - публикуется с 1792 года. Первый номер журнала датирован 1793 годом.
Издание было основано Робертом Б. Томасом (Robert B. Thomas). Штаб-квартира расположена в Дублине (штат Нью-Гэмпшир, США).
Тематика издания включает долгосрочные прогнозы погоды, календарь лунных фаз и затмений, советы по садоводству, сельскому хозяйству и домашнему хозяйству, а также материалы о кухне, астрономии, народных поверьях и бытовых лайфхаках.
В интернете доступен сайт almanac.com, он ведётся как цифровое продолжение издания с дополнительными материалами и инструментами.
В сентябре 2025 года издание Almanac опубликовало заявление: "Мы гарантируем, что наши материалы написаны людьми, а не ИИ" (Artificial Intelligence Statement).
