Какие облака предупреждают о дожде и снеге: как "читать" небо

Анна Ярославская
15 ноября 2025, 10:47
Как по форме и цвету облаков понять, какая погода нас ждет завтра? Читайте простой гид по прогнозу погоды.
Облака
Облака могут предсказать погоду / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как понять по облакам, что скоро пойдет дождь или снег
  • Какие облака предвещают ясную погоду

Форма, высота, цвет и направление движения облаков могут многое сказать о том, какой будет погода. Эксперты The Old Farmer's Almanac объяснили, как определяют погоду по облакам.

Некоторые облака достигают высоты реактивного самолёта, другие целуют вершины гор. Некоторые представляют собой белые клубы, а некоторые — серые и клочковатые. И каждый тип облаков что-то значит.

В целом, существуют три типа облаков: высокие, средние и низкие.

Типы облаков
Типы облаков / Фото: almanac.com

Если вам интересны другие признаки, предсказывающие погоду, читайте материал: Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты.

Высокие облака

Начинаются на высоте более шесть тысяч километров.

1. Перистые облака: тонкие, похожие на перья, клочковатые облака, представляющие собой нити ледяных кристаллов.

Прогноз погоды: погода поменяется.

Перистые облака
Перистые облака / Фото: pixabay.com

2. Перисто-кучевые облака: тонкие облака, похожие на небольшие "хлопковые пятна".

Прогноз погоды: будет ясно, но холодно.

Иногда такие облака называют "макрелевым небом". Эти облака могут предвещать приближение тёплого фронта. Тёплые фронты могут приносить переменчивый ветер и осадки.

Перисто-кучевые облака
Перисто-кучевые облака / Фото: pixabay.com

3. Перисто-слоистые облака: тонкие белые облака, напоминающие вуаль, которые обычно закрывают всё небо. Чаще всего они встречаются зимой.

Прогноз погоды: дождь или снег ожидается в течение 24 часов.

Перисто-слоистые облака
Перисто-слоистые облака / Фото: pixabay.com

Средние и низкие облака

Начинаются на высоте от двух до шести тысяч километров.

1. Высококучевые облака: серые или белые слои или скопления плотных облаков округлой формы, часто напоминающие пушистую рябь. Они состоят из жидкой воды, но редко приносят дождь.

Прогноз погоды: будет ясно и комфортно.

Высококучевые облака
Высококучевые облака / Фото: pixabay.com

2. Высокослоистые облака: сероватый или голубоватый слой облаков, который может затмевать солнце, обычно покрывая всё небо.

Прогноз погоды: будьте готовы к продолжительному дождю или снегу.

Высокослоистые облака
Высокослоистые облака / Фото: pixabay.com

3. Слоисто-дождевые облака: тёмные, серые, бесформенные слои облаков, содержащие дождь, снег или ледяную крупу. Часто они достаточно плотные и закрывают солнце.

Прогноз погоды: пасмурно, будет затяжной дождь или снег.

Слоисто-дождевые облака
Слоисто-дождевые облака / Фото: almanac.com

Низкая облачность

Облака начинаются ниже двух тысяч километров

1. Слоистые облака: тонкие, серо-белые, пеленообразные облака с низким основанием, покрывающие всё небо.

Прогноз погоды: ясно, но пасмурно. Могут принести морось или снег, но осадков будет мало, поскольку облака очень тонкие.

Слоистые облака
Слоистые облака / Фото: almanac.com

2. Стратокумулусные облака: округлые облачные массы, образующие слои. Часто они имеют тёмный оттенок вместо ярко-белого, иногда с просветами.

Прогноз погоды: сейчас хорошая погода, но, возможно, надвигается шторм.

Стратокумулусные облака
Стратокумулусные облака / Фото: almanac.com

Низкие облака с вертикальным развитием

Образуются практически на любой высоте и могут достигать более 11 тысяч километров в высоту.

1. Кучевые облака: пушистые, белые, похожие на ватные шарики облака с плоским основанием и куполообразными вершинами.

Прогноз погоды: ожидается хорошая погода.

Кучево-дождевые облака
Кучево-дождевые облака / Фото: almanac.com

2. Кучево-дождевые облака: крупные, тёмные, вертикальные облака с выпуклыми вершинами, которые могут достигать огромной высоты в жаркие и влажные дни.

Прогноз погоды: такие облака приносят ливни, гром и молнии.

Ранее Главред писал, как определить погоду зимой по косточке хурмы. Говорят, что этот удивительный метод предков на самом деле рабочий.

О ресурсе: The Old Farmer's Almanac

The Old Farmer's Almanac является самым старым периодическим изданием в Северной Америке - публикуется с 1792 года. Первый номер журнала датирован 1793 годом.

Издание было основано Робертом Б. Томасом (Robert B. Thomas). Штаб-квартира расположена в Дублине (штат Нью-Гэмпшир, США).

Тематика издания включает долгосрочные прогнозы погоды, календарь лунных фаз и затмений, советы по садоводству, сельскому хозяйству и домашнему хозяйству, а также материалы о кухне, астрономии, народных поверьях и бытовых лайфхаках.

В интернете доступен сайт almanac.com, он ведётся как цифровое продолжение издания с дополнительными материалами и инструментами.

В сентябре 2025 года издание Almanac опубликовало заявление: "Мы гарантируем, что наши материалы написаны людьми, а не ИИ" (Artificial Intelligence Statement).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода приметы
