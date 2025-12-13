Исаак Виджраку требует от Ани Лорак виллу у моря.

Ани Лорак может покинуть РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Российская певица Ани Лорак, которая продолжает молчать о террористическом нападении РФ на ее родную Украину, может покинуть Россию из-за своего мужа. Как сообщают пропагандистские росСМИ, Исаак Виджраку мечтает о вилле у моря.

По словам приятельниц Лорак, муж предательницы Украины устал от российского холода и постоянных гастролей жены. Поэтому он предложил ей создать любовное "гнездышко" за пределами РФ — желательно у моря. Для таких целей, по мнению Виджраку, идеально подойдет Испания. Если певица не захочет переезжать насовсем, она сможет проводить там выходные.

Ани Лорак с мужем / фото: instagram.com, Исаак Виджраку

"Он обещает, что это будет уютное любовное "гнездышко", куда она сможет приезжать на выходные и в отпуск", — замечают знакомые Лорак.

Такая идея насторожила поклонников артистки. Ей напомнили любовное "гнездышко" ее первого мужа, в которое он приводил других женщин, и посоветовали не отпускать Исаака далеко, чтобы он не решил больше не возвращаться.

Ани Лорак - личная жизнь / фото: instagram.com, Ани Лорак

Напомним, что недавно Ани Лорак показалась со своим мужем Исааком Виджраку и повзрослевшей дочерью. Певица поделилась, что ее год пролетел очень быстро, а теперь они всей семьей готовятся к Новому году.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

