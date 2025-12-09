Предательница Ани Лорак показала взрослую дочку-копию на фоне своего дома

Ани Лорак подготовилась к новогодним праздникам.

Ани Лорак показала свою семью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак опубликовала новые фото

Как она урксила дом к праздникам

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но молчит о террористическом нападении РФ на ее родную страну, показала, как украсила елку к праздникам.

На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала снимки с подросшей дочерью Софией и мужем-испанцем Исааком Виджраку на фоне новогоднего декора.

"Как так быстро пролетел год? И вот, мы снова наряжаем елочку, загадываем желания и верим в чудеса", - написала предательница.

Семья Ани Лорак / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Подписчики Лорак не прошли мимо публикации и отметили, что ее дочь очень подросла и стала еще более похожей на маму.

"Какая доченька красавица стала";

"С Соней очень красивые, прям вылитая мама";

"Какая красивая", - отметили поклонники.

Ани Лорак с дочерью / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

Позиция Ани Лорак

Певица Ани Лорак уже долгое время живет и работает в стране-оккупанте РФ, а также молчит о террористическом нападение на Украину. Ранее сообщалась, что артистка донатит на потребности ВСУ, но вскоре она пожелала получить российское гражданство.

Отметим, как сообщал Главред, известная певица Анжелика Рудницкая высказалась о Таисии Повалий и Ани Лорак, которые перешли на сторону террористической России. Анжелика отметила, что заявления Повалий вызывают у нее отвращение.

А также актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк отправил домой сразу двоих участниц после свидания с ним. Как стало известно, еще до церемонии роз домой ухали участница Оля Дзундза и Оксана Шанюк.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

