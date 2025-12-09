Нашел новую подружку: Лорак поделилась личным

Кратко:
Певица Ани Лорак, которая предала Украину и решила искать лучшей судьбы в стране-агрессоре, сделала неожиданное признание на своей странице в запрещенном в террористической России Instagram.
Так, предательница показала фото, на котором позирует со своими собачками-пуделями. И событием из жизни запроданки является то, что одна из ее собачек "нашел подружку".
"Тоша нашел новую подружку. Знакомьтесь, Клеопатра", - написала она.
К слову, Лорак также поделилась неприятным видео, в котором очевидно коряво снимает рекламную интеграцию об отеле на Мальдивах. Не работающий муж-гастарбайтер вряд ли может обеспечить своей жене отдых на лакшери-курорте. Поэтому Лорак приходится зарабатывать себе на отдых, рекламируя отели на своей странице.
