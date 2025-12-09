Нашел новую подружку: Лорак поделилась личным

Лорак написала о том, что в их с мужем жизни появилась новая подружка.

https://glavred.info/starnews/nashel-novuyu-podruzhku-lorak-podelilas-lichnym-10722482.html Ссылка скопирована

Ани Лорак и Исаак Виджраку недавно поженились / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Что делает Лорак

У кого появилась подружка

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и решила искать лучшей судьбы в стране-агрессоре, сделала неожиданное признание на своей странице в запрещенном в террористической России Instagram.

Так, предательница показала фото, на котором позирует со своими собачками-пуделями. И событием из жизни запроданки является то, что одна из ее собачек "нашел подружку".

видео дня

"Тоша нашел новую подружку. Знакомьтесь, Клеопатра", - написала она.

Лорак поделилась личным / Фото Instagram/anilorak

К слову, Лорак также поделилась неприятным видео, в котором очевидно коряво снимает рекламную интеграцию об отеле на Мальдивах. Не работающий муж-гастарбайтер вряд ли может обеспечить своей жене отдых на лакшери-курорте. Поэтому Лорак приходится зарабатывать себе на отдых, рекламируя отели на своей странице.

Лорак коряво готовится к интеграции / Скриншот Instagram/anilorak

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинская известная танцовщица Илона Гвоздева сообщила о том, что ее дочь серьезно травмировалась. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Ранее также блогер Катерина Остапчук поделилась секретами своей красоты и рассказала, как справляется с последствиями тревоги по утрам.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред