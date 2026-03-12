Оккупанты продвинулись на двух горячих направлениях: в DeepState обновили карту

Главное:
- Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
- Оккупанты добились территориальных успехов в Донецкой области
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия страны-агрессора РФ продвинулась в Донецкой области.
О ситуации на фронте аналитический портал DeepState сообщил в четверг, 12 марта.
Отмечается, что на Константиновском направлении армия РФ продвинулась возле поселка Бересток Ильиновской общины Краматорского района Донецкой области.
Кроме того, оккупанты имеют территориальные успехи на Краматорском направлении - вблизи села Федоровка Вторая Соледарской общины Бахмутского района.
Ситуация на фронте – последние новости
Как писал Главред, 9 марта аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.
Также российские оккупанты активизировались на юге Украины, что может быть частью более широкого оперативного замысла, считает военный обозреватель Денис Попович. По его словам, существуют риски для Гуляйполя Запорожской области.
Кроме того, Силы обороны Украины продвинулись на 10–12 километров вглубь российских позиций по нескольким направлениям и освободили сотни квадратных километров территории. Аналитики Института изучения войны считают, что эти действия сорвали часть планов Кремля по весеннему наступлению.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
