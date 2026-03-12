В Украине будет собственный "Железный купол" - подробности от Воздушных сил ВСУ

В настоящее время невозможно покрыть всю Украину зенитными ракетами.

У Украины будет собственный "Железный купол" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/PvKPivden, скриншот

В Украине появится собственный "Железный купол", который будет существенно отличаться от израильского. Он будет защищать от российских ракет и дронов. Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров в интервью Янине Соколовой.

Сейчас пока невозможно полностью покрыть территории Украины зенитными ракетами типа Patriot или IRIS-T. Украинский "Железный купол" будет состоять из четырех компонентов. Воздушные силы уже системно работают над его внедрением.

Елизаров подчеркнул, что 50% вражеских дронов уничтожают еще на границе или вдоль линии фронта. Там находятся наиболее подготовленные бригады Сил обороны, которые принимают на себя основной удар.

Россияне запускают "Шахеды" большими "стаями", пытаясь прорвать украинскую оборону.

"Они уже не летят какими-то небольшими группами. Это напоминает, как кабаны бегут по лесу и сносят все на своем пути. И эта модель будет дальше усиливаться", - говорит Елизаров.

Воздушные силы разработали совершенно новую тактику борьбы с беспилотниками, к которой сейчас системно переходят.

Характеристики "Шахеда" / Інфографіка: Главред

Как писал Главред, 7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются промышленные объекты и портовая инфраструктура.

Воздушные Силы сообщили, что противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей - восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".

Российские оккупанты атаковали поезд Киев - Сумы беспилотником. Это произошло утром 8 марта. На момент удара в поезде было 200 пассажиров. В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.

В Нафтогазе сообщили, что РФ несколько дней подряд массированно атаковала дронами объекты газодобычи на Полтавщине. Из-за обстрелов РФ работа ряда объектов критически важной инфраструктуры остановлена.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

