Женщина едва ходила из-за лишнего веса: как она похудела и стала моделью

Жительница Лондона весила 95 кг и едва могла ходить. После сложного пути к похудению она сбросила почти половину веса и неожиданно начала карьеру модели.

Женщина когда-то весила 95 килограммов и признавалась, что не могла нормально ходит / Коллаж Главред, фото: instagram.com/lennematosofficial

Жительница Лондона (Великобритания), которая когда-то весила 95 килограммов и признавалась, что не могла нормально ходить, полностью изменила свою жизнь. После сложного пути к снижению веса она похудела почти вдвое и неожиданно начала карьеру модели уже после сорока лет.

47-летняя Ленне Де Герболли, мать двоих детей и владелица бизнеса, вспоминает, что долгие годы боролась со стрессом при помощи еды. По ее словам, из-за эмоциональных трудностей в браке она начала есть почти круглосуточно и могла незаметно потреблять до 4000 калорий в день. Об этом пишет Daily Star.

Как стресс и бессонница привели к набору веса

Ленне выросла в Бразилии и в молодости была активной и стройной. Она занималась спортом и тщательно следила за питанием, однако после переезда в Великобританию ее образ жизни изменился.

Малоподвижная работа, проблемы со сном и постоянное заедание стресса постепенно привели к тому, что к 30 годам ее вес достиг 95 килограммов при росте всего 148 сантиметров.

Женщина вспоминала, что ей стало трудно подниматься по лестнице, ходить на длинные расстояния и даже подобрать обычную одежду.

Тревожный диагноз и решение изменить жизнь

Со временем врачи диагностировали у нее ишемическую болезнь сердца и опасно высокое давление. Учитывая семейную историю сердечных заболеваний, специалисты предупредили о высоком риске сердечного приступа и настоятельно рекомендовали снизить вес.

Женщина похудела и стала моделью после 40 лет / Фото: instagram.com/lennematosofficial

Ленне смогла самостоятельно похудеть до 65 килограммов, но на этом процесс остановился. Позже девушка решила прибегнуть к бариатрической операции. Из-за ограничений пандемии процедура была недоступна в британской системе здравоохранения, поэтому женщина отправилась в Турцию, где в 2021 году перенесла операцию по уменьшению желудка.

Минус почти половина веса

После операции и последующего лечения вес начал постепенно снижаться. Сегодня Ленне весит около 48 килограммов.

Жительница Лондона поддерживает форму с помощью регулярных тренировок три раза в неделю и придерживается простого принципа питания. Она ест все, но меньшими порциями. В ее рационе остаются яйца, овощи, мясо, рис и бобы, а иногда женщина позволяет себе десерты или пиво по выходным.

