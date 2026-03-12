Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

Синоптики предупредили, что на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Прогноз погоды в Тернопольской области / фото: УНИАН

Погода в Тернопольской области в пятницу, 13 марта, будет ясной и теплой, осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Так, завтра ветер будет юго-восточный, 7 – 12 м/с

Температура воздуха ночью по области будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем прогнозируется +12...+17 градусов.

В городе Тернополь ночью температура будет в пределах от -1 до +1 градуса, но днем поднимется до +14...+16 градусов.

Синоптики добавляют, что ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Кроме того, на выходных ночные морозы наконец отступят, но дневные температуры опустятся до +10...+15 градусов.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

