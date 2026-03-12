Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в пятницу
- Когда отступят ночные морозы
Погода в Тернопольской области в пятницу, 13 марта, будет ясной и теплой, осадков не прогнозируется. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Так, завтра ветер будет юго-восточный, 7 – 12 м/с
Температура воздуха ночью по области будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем прогнозируется +12...+17 градусов.
В городе Тернополь ночью температура будет в пределах от -1 до +1 градуса, но днем поднимется до +14...+16 градусов.
Синоптики добавляют, что ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица.
Кроме того, на выходных ночные морозы наконец отступят, но дневные температуры опустятся до +10...+15 градусов.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, 13 марта в Ровенской области ожидается теплая весенняя погода с переменной облачностью. Осадков синоптики не прогнозируют.
В Днепре в ближайшие дни ожидается теплая для марта погода без существенных осадков. Дневная температура будет держаться в пределах +14...+15 °C, а ночи останутся прохладными.
Кроме того, начальник черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сказал, что к концу недели среднесуточная температура вырастет до 5-7º тепла, что характерно для конца марта-начала апреля.
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
