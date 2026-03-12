Кому молиться об исцелении 13 марта: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 13 марта
- Что можно и нельзя делать 13 марта
- Приметы 13 марта
В пятницу, 13 марта, в православном церковном календаре отмечается перенесение мощей Никифора, патриарха Царьградского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 13 марта
Святой Никифор, патриарх Царьградский, известный своей непоколебимой верой, богословской мудростью и ревностной охраной православного вероучения, занял особое место в истории православной церкви. Его жизнь и деятельность пришлись на сложный период истории Константинополя, когда церковь стояла перед многочисленными вызовами внутренней ереси и внешних угроз.
После кончины святого Никифора 828 года его святые мощи были первоначально похоронены в Константинополе. Впоследствии они стали объектом большого уважительного внимания верующих, так как считалось, что из-за его святости многочисленные моления и просьбы находили скорый отклик.
Перенесение мощей святого Никифора произошло по благословению церковной власти, с целью увековечения памяти святого и содействия духовному обогащению верных. Этот акт стал важным событием для церкви, потому что мощи святого Никифора символизировали нерушимость православной веры и защиту от лжи, которая лихорадила Царьград в то время.
По летописным свидетельствам, процесс переноса был сопровожден торжественным богослужением: духовенство церкви совершило святую литургию, во время которой святые мощи были торжественно перенесены в новое место с почестями, причитающимися святым. Верующие сопровождали святыню песнопениями и молитвенными просьбами, а присутствовавшие на мероприятии отмечали чудеса и благословения, сопровождавшие перенос.
Приметы 13 марта
Если идет дождь - лето будет дождливым и мокрым.
"Пушистые" облака в небе в этот день предвещают потепление.
Теплая и безветренная ночь перед 13 марта - до теплого марта и скорого прихода весны.
Что нельзя делать 13 марта
По народным приметам в этот день не рекомендуют рубить дрова и деревья, а также нежелательно отправляться в лес. Считалось, что в это время медведь просыпается из берлоги, и встреча с ним может быть опасной.
Что можно делать 13 марта
В православии 13 марта посвящен молитвам к святому Никифору, патриарху Царьградскому. Верные обращаются к нему, прося здоровья, исцеления от болезней и помощи во всех начинаниях. Особенно искренние молитвы раздаются за тех, кто болеет, чтобы получить поддержку и покровительство святителя перед Богом.
