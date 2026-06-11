Россия создает новые базы на границе с НАТО: сколько там будет оккупантов

Россияне обустраивают новые казармы и склады, а также подвозят военную технику.

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Россия обустраивает новые базы на границе с НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

РФ обустраивает новые казармы, склады и военную технику вблизи границы с Норвегией и Финляндией. Об этом сообщает NRK.

Бывший разведчик Марко Эклунд заметил на спутниковых снимках вырубленные участки леса, склады, сотни единиц военной техники.

В Норвегии он обратил внимание на Печенгскую долину на Кольском полуострове. Эта зона важна для обороны. Эта долина защищает Северный флот и ядерное вооружение. Именно там враг строит новые казармы для размещения военных.

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"Печенгская долина всегда была крупным военным районом. А теперь мы видим, что там строят новые казармы для размещения новобранцев", — сказал он.

Ранее в этом районе находилась бригада численностью 4400 военнослужащих. Сейчас оккупанты хотят расширить ее до уровня дивизии — 10 тысяч военнослужащих.

Он добавил, что РФ может существенно нарастить сухопутные силы вдоль стран НАТО до 115 тысяч человек.

Эксперт оценил возможные цели Москвы в отношениях с НАТО

Экс-дипломат России Борис Бондарев высказал мнение, что российское руководство может быть заинтересовано в проверке устойчивости и сплоченности Североатлантического альянса. По его словам, одним из возможных направлений такой стратегии может стать попытка усилить существующие противоречия между государствами-членами НАТО и ослабить их единую позицию.

По мнению эксперта, снижение уровня внутреннего единства Альянса способно создать дополнительные риски для европейской безопасности. В случае ослабления механизмов коллективной защиты отдельным странам Европы пришлось бы в большей степени полагаться на собственные ресурсы для обеспечения безопасности и искать новые форматы взаимодействия с другими государствами, включая Россию.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, генсек Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими выкриками в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подтолкнуть Россию к атаке на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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