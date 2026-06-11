Россия создает новые базы на границе с НАТО: сколько там будет оккупантов

РФ обустраивает новые казармы, склады и военную технику вблизи границы с Норвегией и Финляндией. Об этом сообщает NRK.
Бывший разведчик Марко Эклунд заметил на спутниковых снимках вырубленные участки леса, склады, сотни единиц военной техники.
В Норвегии он обратил внимание на Печенгскую долину на Кольском полуострове. Эта зона важна для обороны. Эта долина защищает Северный флот и ядерное вооружение. Именно там враг строит новые казармы для размещения военных.
"Печенгская долина всегда была крупным военным районом. А теперь мы видим, что там строят новые казармы для размещения новобранцев", — сказал он.
Ранее в этом районе находилась бригада численностью 4400 военнослужащих. Сейчас оккупанты хотят расширить ее до уровня дивизии — 10 тысяч военнослужащих.
Он добавил, что РФ может существенно нарастить сухопутные силы вдоль стран НАТО до 115 тысяч человек.
Эксперт оценил возможные цели Москвы в отношениях с НАТО
Экс-дипломат России Борис Бондарев высказал мнение, что российское руководство может быть заинтересовано в проверке устойчивости и сплоченности Североатлантического альянса. По его словам, одним из возможных направлений такой стратегии может стать попытка усилить существующие противоречия между государствами-членами НАТО и ослабить их единую позицию.
По мнению эксперта, снижение уровня внутреннего единства Альянса способно создать дополнительные риски для европейской безопасности. В случае ослабления механизмов коллективной защиты отдельным странам Европы пришлось бы в большей степени полагаться на собственные ресурсы для обеспечения безопасности и искать новые форматы взаимодействия с другими государствами, включая Россию.
Угроза РФ для НАТО – новости по теме:
Как сообщал Главред, генсек Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.
Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими выкриками в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подтолкнуть Россию к атаке на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.
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