Вашингтон готовит новый удар по НАТО: в Reuters раскрыли детали

США урежут военные ресурсы для Альянса. Решение могут объявить уже 22 мая в Брюсселе.

США сократят военные ресурсы для поддержки НАТО

Что произошло:

СМИ узнали о планах США сократить силы в рамках НАТО

Решение могут объявить уже 22 мая в Брюсселе

В Европе растет тревога из-за политики Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа планирует на этой неделе сообщить союзникам по НАТО о сокращении объема военных возможностей, которые США могли бы использовать для оказания помощи европейским странам Альянса в случае крупного кризиса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.

Свое решение Штаты могут сообщить союзникам на встрече руководителей оборонной политики в Брюсселе, которая запланирована на 22 мая.

Издание отмечает, что в соответствии с концепцией, известной как "Модель сил НАТО", страны-члены альянса определяют резерв доступных сил, которые могут быть задействованы во время конфликта или любого другого серьезного кризиса, например, в случае военного нападения на члена НАТО.

По данным источников Reuters, хотя точный состав этих военных сил на случай войны является строго засекреченной информацией, Пентагон решил существенно сократить свое участие.

"Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что ожидает от европейских стран взять на себя основную ответственность за безопасность континента вместо Соединенных Штатов", — пояснили журналисты.

Авторы материала отметили, что сообщение, направленное союзникам на этой неделе, является конкретным свидетельством реализации этой политики.

При этом, некоторые детали оставались неясными, в частности то, как быстро Пентагон планирует передать обязанности в условиях кризисного режима европейским союзникам.

Расходы НАТО на оборону

Руководитель отдела политики Пентагона Элбридж Колби публично заявил, что США и в дальнейшем будут использовать свое ядерное оружие для защиты членов НАТО, даже если европейские союзники возьмут на себя ведущую роль в сфере обычных вооруженных сил.

По словам источников, США, вероятно, будет представлять Алекс Велес-Грин, ключевой помощник Колби. Один из источников добавил, что корректировка модели сил НАТО стала ключевым приоритетом команды Колби в преддверии следующего саммита лидеров НАТО, который состоится в Турции в июле.

Авторы материала подчеркнули, что НАТО находится под беспрецедентным давлением, и некоторые европейские страны опасаются, что Вашингтон может вообще выйти из него.

"Существенное сокращение численности войск, которые США готовы предоставить в случае войны, только усилит эти опасения", — отмечает Reuters.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Вывод тысяч военных США из Европы - что известно

30 апреля президент Трамп сообщил, что допускает возможность сокращения количества американских военных в Германии на фоне разногласий с немецким канцлером и союзниками по НАТО относительно политики в отношении Ирана.

По данным Пентагона, по состоянию на декабрь прошлого года на территории Германии находились более 36 тысяч американских военных, около 1,5 тысячи резервистов и примерно 11,5 тысячи гражданских сотрудников. Больший контингент США за рубежом имеет только Япония. В Германии также размещены штабы Европейского и Африканского командований США, а авиабаза Рамштайн выполняет роль важного операционного узла.

В то же время Министерство войны США готовит вывод около 5 тысяч военнослужащих из Германии. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что соответствующий приказ поступил от министра войны США Пита Хэгсета.

Такое решение было принято после детального пересмотра размещения американских сил в Европе с учетом потребностей операционного театра и текущей ситуации на местах.

"Мы ожидаем, что вывод войск завершится в течение следующих шести-двенадцати месяцев", — отметил Парнелл.

Атака РФ на страны на НАТО - прогнозы

Как писал Главред, страна-агрессор Россия способна осуществить военное нападение на одну из стран НАТО, но место потенциального удара может оказаться совсем не там, где его традиционно ожидают. Об этом заявил бывший советник правительства Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр. По его словам, представление о "наиболее вероятном направлении" часто сводится к Балтии, однако это может быть ложным фокусом.

"Возможно, стоит задуматься, не произойдет ли такой тест совсем в другом месте. Например, регион Черного моря с этой точки зрения может быть даже более интересным", - отметил Пояр.

Как пишет Politico, европейские страны обеспокоены тем, что в течение ближайших одного-двух лет Россия может предпринять агрессивные действия. В ЕС считают, что этот период может стать для диктатора Владимира Путина "окном возможностей" - на фоне пребывания Дональда Трампа у власти в США и ещё недостаточно укреплённого оборонного потенциала Евросоюза.

В то же время ряд европейских политиков сомневается в вероятности полномасштабного наземного вторжения России в страну НАТО, учитывая значительные потери российских сил в войне против Украины. Более вероятным сценарием, по их мнению, может стать ограниченная операция, направленная на создание неопределённости и проверку единства Альянса в вопросе применения статьи 5 о коллективной обороне.

Вступление в НАТО

​Выйдут ли США из НАТО и нужно ли Украине стремиться к членству в Альянсе: мнение эксперта

Политолог Владимир Фесенко считает, что гневные заявления Трампа в адрес европейских партнеров США по НАТО и НАТО в целом вызывают огромные опасения относительно будущего Североатлантического альянса.

При этом эксперт объяснил, что президент США не может своим единоличным решением вывести Соединенные Штаты из НАТО.

Он напомнил, что в конце 2023 года Конгресс США принял закон (в рамках закона об оборонном бюджете NDAA 2024), прямо запрещающий президенту Соединенных Штатов выходить из НАТО в одностороннем порядке.

Согласно этому закону, для того, чтобы США вышли из НАТО, президент США должен получить согласие либо двух третей сенаторов (67 из 100), либо согласие обеих палат Конгресса США. Оба эти сценария выглядят маловероятными.

"Однако очевидно, что НАТО переживает самый глубокий кризис за все время своего существования. Трамп всегда относился к НАТО скептически и думал о выходе США из Североатлантического альянса еще в первое президентство. Но и тогда, и в прошлом году, его убедили не делать поспешных и противоречивых решений. Тем не менее, нынешняя администрация США настроена на изменение роли и функций США в НАТО", - добавил он.

"Трамп вряд ли сможет вывести США из НАТО (хотя может попытаться это сделать). Но почти наверняка он поднимет вопрос об изменении отношений внутри НАТО и о резком сокращении обязательств США внутри НАТО. И если это произойдет, то это будет совсем другое и слабее НАТО, а не та организация, в которую мы так страстно стремились вступить. Исходя из этого, я неоднозначно отношусь к тезису, что выход США из НАТО может увеличить шансы вступления Украины в Альянс", - отметил Фесенко.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

