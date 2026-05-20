РФ внезапно начала ядерные учения неспроста: в ISW предупредили о целях Кремля

За необъявленными ядерными учениями Кремль скрывает важную правду о ситуации на фронте.

https://glavred.info/world/rf-vnezapno-nachala-yadernye-ucheniya-nesprosta-v-isw-predupredili-o-celyah-kremlya-10766198.html Ссылка скопирована

Путин посредством ядерных учений посылает сигнал партнерам Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Россия неожиданно начала ядерные учения в мае

Ядерным шантажом враг маскирует собственные слабости на фронте

Москва пытается запугать Запад и уменьшить помощь ВСУ

Страна-агрессор Россия начала масштабные учения по применению ядерного оружия, чтобы продемонстрировать союзникам Украины свою силу и отвлечь внимание от растущих в армии РФ проблем на фронте.

Об этом в новом отчете сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что Россия ранее не объявляла о ядерных учениях 19-21 мая и проводит их в этом году значительно раньше, чем ее типичные воздушные, наземные и морские ядерные учения. Они обычно проходят в октябре.

видео дня

"Российские вооруженные силы в последний раз проводили неожиданные ядерные учения летом 2024 года, сосредоточенные на нестратегическом (тактическом) ядерном оружии, что, вероятно, повлияет на западные политические дебаты о поставках Украине дальнобойного оружия", — говорится в отчете.

Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Также аналитики отметили, что ядерные учения с 19 по 21 мая россияне проводят, чтобы усилить давние нарративы, направленные на влияние на принятие решений НАТО и маскировку собственных слабостей.

"Российские чиновники могут обвинять страны НАТО в эскалации одновременно с учениями, пытаясь осуществить рефлексивный контроль — тактику, которая заключается во влиянии на противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы он добровольно прибегал к действиям, выгодным для России, с целью разделить Украину и ее европейских партнеров и уменьшить поддержку оборонных усилий Украины", — добавили в ISW.

Может ли Путин продолжать ядерную эскалацию – мнение эксперта

Главред писал , что, по словам политического философа Александра Морозова, несмотря на громкие заявления Кремля о ядерном оружии и "войне с Европой", реальное пространство для маневра Владимира Путина существенно сузилось.

Путин не может дальше вести ядерную эскалацию. В значительной степени ее потенциал уже растрачен. Никто просто не боится его. Ядерная угроза эффективна, когда ею размахивают очень редко и очень весомо. А в случае с РФ из-за постоянного бряцания ядерным оружием все адаптировались.

Ядерные учения РФ — что известно

Напомним, Главред писал, что 19 мая в России стартовали масштабные учения по применению ядерного оружия. Всего к учениям будет привлечено более 64 тыс. личного состава и много техники, в частности авиация и флот.

Впоследствии в Беларуси заявили, что начались учения по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению совместно с РФ. Главной целью мероприятий является якобы повышение готовности к использованию современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов.

В ЦПД СНБО заявили на фоне ядерных учений, что Кремль использует тему ядерного оружия не только как элемент военного давления, но и как инструмент психологического воздействия на Запад.

Больше новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред