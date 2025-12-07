Китай и Россия провели совместные противоракетные учения: что известно

Маневры состоялись на фоне беспокойства Пекина и Москвы американскими планами по созданию "Золотого купола".

Китай и Россия провели совместные противоракетные учения / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Россия и Китай провели совместные противоракетные учения в РФ

В Пекине заявили, что маневры не связаны с текущими событиями

Страны обеспокоены планами Трампа создать "Золотой купол" и возобновить ядерные испытания

В начале декабря Россия и Китай провели третий раунд совместных противоракетных учений на территории РФ.

В Пекине подчеркивают, что учения не направлены против какой-либо третьей стороны и не являются реакцией ни на какие текущие международные события. Об этом пишет Reuters.

Учения стали продолжением серии контактов между военными двух стран. В прошлом месяце Москва и Пекин обсуждали вопросы противоракетной обороны и стратегической стабильности, а в августе проводили артиллерийские и противолодочные тренировки в Японском море.

В 2022 году Россия и Китай заключили соглашение о "безграничном" стратегическом партнерстве, обязавшись регулярно проводить военные учения для отработки координации действий своих вооруженных сил.

Отмечается, что обе страны выразили обеспокоенность планами президента США Дональда Трампа по созданию противоракетного щита "Золотой купол" и его намерением возобновить ядерные испытания, которые не проводились более 30 лет.

В Пекине и Москве заявляют, что эти планы Вашингтона могут привести к дальнейшей эскалации и подрыву стратегического баланса.

При каких условиях Россия может применить ядерное оружие - мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев в комментарии Главреду заявил, что Россия могла бы прибегнуть к применению ядерного оружия, если президент Владимир Путин поймет, что не сможет достичь поставленных перед войной целей.

По словам Бондарева, в случае безрезультатности войны, значительных потерь для страны и необходимости принимать мир на компромиссных условиях, окружение Путина может почувствовать, что "полстраны угробили по пустякам", например из-за Крыма или ЛДНР. В такой ситуации бюрократы, олигархи и военные могут начать задавать вопросы о смысле дальнейших действий лидера РФ.

Ядерные испытания - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты планируют в ближайшей перспективе провести новые ядерные испытания. Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One, отметив, что такой шаг продиктован действиями других государств.

Ранее российский диктатор Владимир Путин поручил начать подготовку к ядерным испытаниям. Он подчеркнул, что якобы Россия всегда придерживалась обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не намерена от них отходить.

Напомним, президент США объявил о намерении возобновить ядерные испытания впервые за 33 года и поручил Пентагону немедленно начать подготовку. В Truth Social он заявил, что испытания должны проводиться "на равных началах" с Россией и Китаем.

