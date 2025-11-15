"Не было выбора": Трамп заявил, что США "довольно скоро" проведут ядерные испытания

Что сказал Дональд Трамп:
- У США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны
- США стремятся к переговорам ради снижения ядерной угрозы
Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты планируют в ближайшей перспективе провести новые ядерные испытания. Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One, отметив, что такой шаг продиктован действиями других государств.
"У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводят. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто модернизировал его и создал его часть. Я ненавидел это делать, но не было выбора", - сказал Трамп, подчеркнув, что США "не могут отставать".видео дня
Президент также заявил, что США сохраняют глобальное лидерство по объемам ядерного арсенала. На втором месте, по его словам, находится Россия, а Китай "сравняется с США через 4-5 лет".
Несмотря на заявления о подготовке к испытаниям, Трамп подчеркнул, что стремится к переговорам с мировыми лидерами для снижения ядерной угрозы.
"Я бы хотел провести денуклеаризацию. Было бы замечательно организовать встречу тройки (США, Россия и КНР – ред.) лидеров, чтобы сократить ядерные арсеналы", - сказал он.
На вопрос, когда именно могут состояться испытания, Трамп ответил коротко: "Довольно скоро".
При этом американский лидер не уточнил, идет ли речь о полноценном испытании со взрывом ядерной боеголовки или же о других типах тестов.
В каком случае Россия может применить ядерное оружие - мнение эксперта
Бывший российский дипломат Борис Бондарев в комментарии Главреду заявил, что Россия могла бы прибегнуть к применению ядерного оружия, если президент Владимир Путин поймет, что не сможет достичь поставленных перед войной целей.
По словам Бондарева, в случае безрезультатности войны, значительных потерь для страны и необходимости принимать мир на компромиссных условиях, окружение Путина может почувствовать, что "полстраны угробили по пустякам", например из-за Крыма или ЛДНР. В такой ситуации бюрократы, олигархи и военные могут начать задавать вопросы о смысле дальнейших действий лидера РФ.
Ядерные испытания - последние новости
Напомним, российский диктатор Владимир Путин недавно похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник". Ответ президента США Дональда Трампа прозвучал почти сразу - он призвал Путина прекратить войну против Украины, а не заниматься демонстрацией силы.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после слов Трампа подчеркнул, что Москва действует, исходя из своих национальных интересов. Он также заявил, что РФ реагирует на "агрессивные настроения европейцев" и делает все, чтобы гарантировать собственную оборону.
Как сообщал Главред, вскоре президент США объявил о намерении возобновить ядерные испытания впервые за 33 года и поручил Пентагону немедленно начать подготовку. В Truth Social он заявил, что испытания должны проводиться "на равной основе" с Россией и Китаем.
Читайте также:
- США исчерпали возможности: Рубио сделал заявление о санкциях против РФ
- США готовятся депортировать из страны украинцев: кто оказался под угрозой
- Переговоры с РФ: в США назвали деталь, которая может изменить ход войны в Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред