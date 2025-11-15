"Не было выбора": Трамп заявил, что США "довольно скоро" проведут ядерные испытания

Президент также заявил, что США сохраняют глобальное лидерство по объемам ядерного арсенала.

https://glavred.info/world/ne-bylo-vybora-tramp-zayavil-chto-ssha-dovolno-skoro-provedut-yadernye-ispytaniya-10715765.html Ссылка скопирована

Трамп заинтриговал анонсом ядерных испытаний в США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, uk.wikipedia.org, скриншот из видео

Что сказал Дональд Трамп:

У США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны

США стремятся к переговорам ради снижения ядерной угрозы

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты планируют в ближайшей перспективе провести новые ядерные испытания. Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту Air Force One, отметив, что такой шаг продиктован действиями других государств.

"У нас будут ядерные испытания, потому что другие страны проводят. Есть страны, которые проводят. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Я тот, кто модернизировал его и создал его часть. Я ненавидел это делать, но не было выбора", - сказал Трамп, подчеркнув, что США "не могут отставать". видео дня

Президент также заявил, что США сохраняют глобальное лидерство по объемам ядерного арсенала. На втором месте, по его словам, находится Россия, а Китай "сравняется с США через 4-5 лет".

Несмотря на заявления о подготовке к испытаниям, Трамп подчеркнул, что стремится к переговорам с мировыми лидерами для снижения ядерной угрозы.

"Я бы хотел провести денуклеаризацию. Было бы замечательно организовать встречу тройки (США, Россия и КНР – ред.) лидеров, чтобы сократить ядерные арсеналы", - сказал он.

На вопрос, когда именно могут состояться испытания, Трамп ответил коротко: "Довольно скоро".

При этом американский лидер не уточнил, идет ли речь о полноценном испытании со взрывом ядерной боеголовки или же о других типах тестов.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика / Инфографика: Главред

В каком случае Россия может применить ядерное оружие - мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев в комментарии Главреду заявил, что Россия могла бы прибегнуть к применению ядерного оружия, если президент Владимир Путин поймет, что не сможет достичь поставленных перед войной целей.

По словам Бондарева, в случае безрезультатности войны, значительных потерь для страны и необходимости принимать мир на компромиссных условиях, окружение Путина может почувствовать, что "полстраны угробили по пустякам", например из-за Крыма или ЛДНР. В такой ситуации бюрократы, олигархи и военные могут начать задавать вопросы о смысле дальнейших действий лидера РФ.

Ядерные испытания - последние новости

Напомним, российский диктатор Владимир Путин недавно похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник". Ответ президента США Дональда Трампа прозвучал почти сразу - он призвал Путина прекратить войну против Украины, а не заниматься демонстрацией силы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после слов Трампа подчеркнул, что Москва действует, исходя из своих национальных интересов. Он также заявил, что РФ реагирует на "агрессивные настроения европейцев" и делает все, чтобы гарантировать собственную оборону.

Как сообщал Главред, вскоре президент США объявил о намерении возобновить ядерные испытания впервые за 33 года и поручил Пентагону немедленно начать подготовку. В Truth Social он заявил, что испытания должны проводиться "на равной основе" с Россией и Китаем.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред