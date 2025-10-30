США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

Президент Дональд Трамп приказал возобновить ядерные испытания, прекращенные еще в 1992 году.

США возобновляют ядерные испытания / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, uk.wikipedia.org, скриншот из видео

Ключевые тезисы Вэнса:

Трамп приказал возобновить ядерные испытания

Цель - проверка эффективности арсенала и поддержка ядерного сдерживания

США сотрудничают с другими государствами по ограничению распространения ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп приказал возобновить ядерные испытания после 33-летнего перерыва. Испытания призваны проверить эффективность американского ядерного арсенала и гарантировать действенность системы ядерного сдерживания. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге, который транслировался в эфире Fox News.

Вэнс отметил, что слова Трампа "говорят сами за себя". Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты, Россия и Китай обладают большими ядерными арсеналами.

"Иногда нужно провести испытания, чтобы убедиться, что все функционирует и работает должным образом... Будем откровенны, мы знаем, что она работает должным образом, но вы должны постоянно контролировать ее со временем, и президент просто хочет убедиться, что мы это делаем", - подчеркнул Вэнс.

Вице-президент добавил, что США продолжают сотрудничать с другими государствами для ограничения распространения ядерного оружия, "даже с теми, с которыми у нас не самые лучшие отношения".

"Президент будет продолжать работать над этим, но важной частью национальной безопасности США является обеспечение надлежащего функционирования нашего ядерного арсенала, и это является частью режима испытаний", - сказал Вэнс.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

В каком случае Россия может применить ядерное оружие - мнение эксперта

Бывший российский дипломат Борис Бондарев в комментарии Главреду заявил, что Россия могла бы прибегнуть к применению ядерного оружия, если президент Владимир Путин поймет, что не сможет достичь поставленных перед войной целей.

По словам Бондарева, в случае безрезультатности войны, значительных потерь для страны и необходимости принимать мир на компромиссных условиях, окружение Путина может почувствовать, что "полстраны угробили по пустякам", например из-за Крыма или ЛДНР. В такой ситуации бюрократы, олигархи и военные могут начать задавать вопросы о смысле дальнейших действий лидера РФ.

Ядерные испытания - последние новости

Напомним, российский диктатор Владимир Путин недавно похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник". Ответ президента США Дональда Трампа прозвучал почти сразу - он призвал Путина прекратить войну против Украины, а не заниматься демонстрацией силы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после слов Трампа подчеркнул, что Москва действует, исходя из своих национальных интересов. Он также заявил, что РФ реагирует на "агрессивные настроения европейцев" и делает все, чтобы гарантировать собственную оборону.

Как сообщал Главред, вскоре президент США объявил о намерении возобновить ядерные испытания впервые за 33 года и поручил Пентагону немедленно начать подготовку. В Truth Social он заявил, что испытания должны проводиться "на равной основе" с Россией и Китаем.

