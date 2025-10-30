США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

Ключевые тезисы Вэнса:
- Трамп приказал возобновить ядерные испытания
- Цель - проверка эффективности арсенала и поддержка ядерного сдерживания
- США сотрудничают с другими государствами по ограничению распространения ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп приказал возобновить ядерные испытания после 33-летнего перерыва. Испытания призваны проверить эффективность американского ядерного арсенала и гарантировать действенность системы ядерного сдерживания. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге, который транслировался в эфире Fox News.
Вэнс отметил, что слова Трампа "говорят сами за себя". Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты, Россия и Китай обладают большими ядерными арсеналами.
"Иногда нужно провести испытания, чтобы убедиться, что все функционирует и работает должным образом... Будем откровенны, мы знаем, что она работает должным образом, но вы должны постоянно контролировать ее со временем, и президент просто хочет убедиться, что мы это делаем", - подчеркнул Вэнс.
Вице-президент добавил, что США продолжают сотрудничать с другими государствами для ограничения распространения ядерного оружия, "даже с теми, с которыми у нас не самые лучшие отношения".
"Президент будет продолжать работать над этим, но важной частью национальной безопасности США является обеспечение надлежащего функционирования нашего ядерного арсенала, и это является частью режима испытаний", - сказал Вэнс.
В каком случае Россия может применить ядерное оружие - мнение эксперта
Бывший российский дипломат Борис Бондарев в комментарии Главреду заявил, что Россия могла бы прибегнуть к применению ядерного оружия, если президент Владимир Путин поймет, что не сможет достичь поставленных перед войной целей.
По словам Бондарева, в случае безрезультатности войны, значительных потерь для страны и необходимости принимать мир на компромиссных условиях, окружение Путина может почувствовать, что "полстраны угробили по пустякам", например из-за Крыма или ЛДНР. В такой ситуации бюрократы, олигархи и военные могут начать задавать вопросы о смысле дальнейших действий лидера РФ.
Ядерные испытания - последние новости
Напомним, российский диктатор Владимир Путин недавно похвастался испытаниями "уникальной" ядерной ракеты "Буревестник". Ответ президента США Дональда Трампа прозвучал почти сразу - он призвал Путина прекратить войну против Украины, а не заниматься демонстрацией силы.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после слов Трампа подчеркнул, что Москва действует, исходя из своих национальных интересов. Он также заявил, что РФ реагирует на "агрессивные настроения европейцев" и делает все, чтобы гарантировать собственную оборону.
Как сообщал Главред, вскоре президент США объявил о намерении возобновить ядерные испытания впервые за 33 года и поручил Пентагону немедленно начать подготовку. В Truth Social он заявил, что испытания должны проводиться "на равной основе" с Россией и Китаем.
Об источнике: Fox News
Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.
