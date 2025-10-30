Укр
"Процесс начнется немедленно": Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия

Виталий Кирсанов
30 октября 2025, 09:22
114
Директор Ассоциации по контролю над вооружениями США Дэрил Кимбалл считает, что "Трамп дезинформирован и оторван от реальности".
Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия
Трамп объявил о начале испытаний ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • США потребуются 36 месяцев, чтобы возобновить ядерные испытания
  • США ведут переговоры с Россией о денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп приказал американским военным немедленно возобновить испытания ядерного оружия, впервые за 33 года. В сообщении в соцсети Truth Social он заявил, что поручил Пентагону провести испытания американского ядерного арсенала "на равной основе" с другими ядерными державами.

"В связи с программами испытаний, проводимыми другими странами, я поручил Министерству обороны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно. Россия на втором месте, а Китай - на третьем с большим отрывом, но сравняется с лидерами в течение 5 лет", - написал Трамп.

видео дня

Как пишет Reuters, при этом директор Ассоциации по контролю над вооружениями США Дэрил Кимбалл заявил, что Соединенным Штатам потребуются не менее 36 месяцев, чтобы возобновить контролируемые подземные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде.

"Трамп дезинформирован и оторван от реальности. У США нет технических, военных или политических причин возобновлять испытания ядерного оружия впервые с 1992 года", - заявил Кимбалл в программе X.

Неясно, имел ли Трамп в виду испытания ядерного оружия, которые проведет Национальное управление по ядерной безопасности, или лётные испытания ракет, способных нести ядерное оружие.

Впоследствии на борту Air Force One Трамп подтвердил, что возобновление США ядерных испытаний после 30-летнего моратория было бы "целесообразным", однако при этом сказал, что ведет переговоры с Россией о денуклеаризации.

"У нас больше ядерного оружия, чем у кого-либо. Мы не проводим испытания… но поскольку испытания проводят другие, я думаю, что нам тоже стоит это делать", - заявил он.

Он не уточнил, когда и где пройдут ядерные испытания в США, сказав лишь: "У нас есть испытательные полигоны. Об этом будет объявлено".

На вопрос, беспокоит ли его то, что США вступают в более рискованную ядерную среду, Трамп ответил: "Думаю, у нас всё это довольно надежно под контролем".

При этом он заявил, что обсуждает с Россией вопрос денуклеаризации.

"Если мы что-то предпримем, к этому присоединится и Китай", - подчеркнул Трамп.

Можно ли сбить ракету Буревестник - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия объявила о якобы успешном испытании новой ядерной крылатой ракеты Буревестник, которую, по словам начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, запустили на расстояние около 14 тысяч километров, и она находилась в воздухе примерно 15 часов.

Бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в комментарии УНИАН отметил, что по своему профилю полета "Буревестник" очень напоминает обычные крылатые ракеты типа Х-101 и "Калибр", которые Россия уже регулярно использует в войне против Украины.

По его словам, Вооруженные силы Украины сбивают около 80% таких крылатых ракет, в частности Х-101 и "Калибр". То есть Буревестник, который имеет подобные характеристики, также может быть эффективно уничтожен украинской системой ПВО. Эксперт отметил, что даже истребители уже неоднократно демонстрировали способность успешно ликвидировать подобные воздушные цели.

"Наши пилоты F-16 и Mirage это уже неоднократно показали. Есть пилоты, которые за один вылет сбивают до 4 таких ракет из имеющегося у нас оружия", - резюмировал он.

Ракета Буревестник - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия осуществила испытание ядерной крылатой ракеты "Буревестник" с территории архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на руководителя норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенеса.

Накануне российский диктатор Владимир Путин публично похвастался успешными испытаниями "уникальной" ракеты. На это оперативно отреагировал президент США Дональд Трамп, который призвал Путина сосредоточиться не на испытаниях вооружений, а на прекращении войны в Украине.

В Кремле же заявили, что эти испытания не должны вызвать обострение в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа, отметив, что Россия не видит оснований для напряжения из-за запуска "Буревестника".

новости России новости США ядерное оружие Дональд Трамп Владимир Путин ракета Буревестник
