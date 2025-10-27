"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

Эксперт рассказал, почему дозвуковая крылатая ракета представляет угрозу для украинской ПВО.

Эксперт объясняет, почему даже на низкой высоте ракета остается уязвимой / коллаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/PvKPivden

Россия заявила об успешном испытании новой ядерной крылатой ракеты "Буревестник", которая, по словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, якобы была запущена на дистанцию около 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов.

Является ли эта ракета действительно опасной и можно ли ее сбить - на вопрос ответил капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в комментарии УНИАН.

Эксперт отметил, что "Буревестник" по профилю полета очень похож на обычные крылатые ракеты типа Х-101 и "Калибр", которые РФ регулярно применяет.

"Да. ВСУ сбивают около 80% крылатых ракет, которые запускает РФ. Речь идет о Х-101 и "Калибр". То есть ракеты, подобные этой", - сказал Рыженко, подчеркнув, что многие характеристики полета совпадают с известными образцами.

Особенности полета

При этом Рыженко обратил внимание на ключевые особенности "Буревестника": она летит на большую дистанцию, на небольшой высоте и является дозвуковой, из-за чего, по мнению российского руководства, "обходит контур ПВО".

Однако, по словам эксперта, "может что-то и обходит, но летит на очень значительное расстояние. И на небольшой высоте. И, что также важно, она дозвуковая. Поэтому против нее может быть применен фактически весь спектр оружия противовоздушной обороны. Начиная с пулеметов, заканчивая зенитно-ракетными системами".

Рыженко также обратил внимание на различия между "Буревестником" и баллистическими ракетами. В отличие от баллистики, которая поднимается в космос и движется значительно быстрее, "Буревестник" - дозвуковая крылатая ракета с другой траекторией и более низкой скоростью, так что ее "бороться против таких ракет - не особая проблема".

Можно ли ее сбить

По словам эксперта, практически весь спектр ПВО и даже истребители уже демонстрировали способность уничтожать подобные цели: "Наши пилоты F-16 и Mirage это уже неоднократно показали. Есть пилоты, которые за один вылет сбивают до 4 таких ракет из имеющегося у нас оружия".

Ракета Буревестник / Инфографика: Главред

Что известно о ракете "Буревестник"

9М730 "Буревестник" - это крылатая ракета наземного базирования, которая может нести ядерную боеголовку и оснащена ядерным двигателем, сообщает Reuters. Проект был впервые объявлен Путиным в марте 2018 года.

По данным Международного института стратегических исследований, "Буревестник" может иметь номинальную дальность до 20 000 км, что позволяет запускать его практически из любой точки России и поражать цели в США. Предполагаемая высота полета ракеты составляет всего 50-100 метров.

Некоторые западные эксперты отмечают, что из-за дозвуковой скорости ракета будет заметной, а длительное время в воздухе делает ее более уязвимой. Россия же сообщает, что во время испытания 21 октября ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов.

