Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

Руслан Иваненко
27 октября 2025, 20:58
112
Эксперт рассказал, почему дозвуковая крылатая ракета представляет угрозу для украинской ПВО.
Штурмовик, PBO
Эксперт объясняет, почему даже на низкой высоте ракета остается уязвимой / коллаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/PvKPivden

Читайте в материале:

  • Действительно ли "Буревестник" опасен для ПВО
  • Какие системы Украины способны сбивать подобные крылатые ракеты

Россия заявила об успешном испытании новой ядерной крылатой ракеты "Буревестник", которая, по словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, якобы была запущена на дистанцию около 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов.

Является ли эта ракета действительно опасной и можно ли ее сбить - на вопрос ответил капитан 1-го ранга в запасе, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в комментарии УНИАН.

видео дня

Эксперт отметил, что "Буревестник" по профилю полета очень похож на обычные крылатые ракеты типа Х-101 и "Калибр", которые РФ регулярно применяет.

"Да. ВСУ сбивают около 80% крылатых ракет, которые запускает РФ. Речь идет о Х-101 и "Калибр". То есть ракеты, подобные этой", - сказал Рыженко, подчеркнув, что многие характеристики полета совпадают с известными образцами.

Особенности полета

При этом Рыженко обратил внимание на ключевые особенности "Буревестника": она летит на большую дистанцию, на небольшой высоте и является дозвуковой, из-за чего, по мнению российского руководства, "обходит контур ПВО".

Однако, по словам эксперта, "может что-то и обходит, но летит на очень значительное расстояние. И на небольшой высоте. И, что также важно, она дозвуковая. Поэтому против нее может быть применен фактически весь спектр оружия противовоздушной обороны. Начиная с пулеметов, заканчивая зенитно-ракетными системами".

Рыженко также обратил внимание на различия между "Буревестником" и баллистическими ракетами. В отличие от баллистики, которая поднимается в космос и движется значительно быстрее, "Буревестник" - дозвуковая крылатая ракета с другой траекторией и более низкой скоростью, так что ее "бороться против таких ракет - не особая проблема".

Можно ли ее сбить

По словам эксперта, практически весь спектр ПВО и даже истребители уже демонстрировали способность уничтожать подобные цели: "Наши пилоты F-16 и Mirage это уже неоднократно показали. Есть пилоты, которые за один вылет сбивают до 4 таких ракет из имеющегося у нас оружия".

Ракета Буревестник
Ракета Буревестник / Инфографика: Главред

Что известно о ракете "Буревестник"

9М730 "Буревестник" - это крылатая ракета наземного базирования, которая может нести ядерную боеголовку и оснащена ядерным двигателем, сообщает Reuters. Проект был впервые объявлен Путиным в марте 2018 года.

По данным Международного института стратегических исследований, "Буревестник" может иметь номинальную дальность до 20 000 км, что позволяет запускать его практически из любой точки России и поражать цели в США. Предполагаемая высота полета ракеты составляет всего 50-100 метров.

Некоторые западные эксперты отмечают, что из-за дозвуковой скорости ракета будет заметной, а длительное время в воздухе делает ее более уязвимой. Россия же сообщает, что во время испытания 21 октября ракета преодолела 14 000 км и находилась в воздухе около 15 часов.

Ядерные угрозы России - новости по теме

Как писал Главред, Министерство обороны России заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства "Калибр". Они должны быть оснащены ядерной боеголовкой.

Кроме того, Россия провела испытания ядерной крылатой ракеты "Буревестник" с архипелага Новая Земля в Баренцевом море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу норвежской разведки Нильса Андреаса Стенсенеса.

Напомним, ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление Дональда Трампа, что у России якобы осталось не 50, а всего 10-12 дней на мирное урегулирование с Украиной. Он пригрозил США войной.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракета ракета Буревестник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

21:54Фронт
"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

20:58Война
Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

20:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

5-балльная магнитная буря атакует Украину: названа дата начала жесткого шторма

Последние новости

22:11

В России придумали свою систему определения времени - в чем отличие от мировой

22:01

Что будет, если человек случайно стал в гроб - ответ священникаВидео

21:54

"Там больше всего ударных сил": Зеленский раскрыл ситуацию в районе Покровска

21:27

Для Киева особая угроза - раскрыта новая стратегия России в войне, чего ждатьВидео

21:19

В Украине резко подешевел популярный осенний фрукт - цены упали почти на 50%

Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – ГорбачРоссия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач
20:58

"Супероружие" или простая ракета: эксперт раскрыл, реально ли сбить "Буревестник"

20:57

Как 28 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

20:47

Молчала почти четыре года: певица-предательница Елка высказалась о войне в УкраинеВидео

20:21

У РФ есть четыре слабых места, которые приведут к поражению Путина - La Stampa

Реклама
19:54

Скандал в ВСУ: полковника Манько обвиняют в сливе секретных карт - что говорят военныеВидео

19:47

"Голландская хитрость": садовод показал эффективный способ посадки тюльпановВидео

19:41

Лучшие даты для свадьбы в 2026 году - астрологи назвали благоприятные дни

19:30

"Можем подтвердить": разведка Норвегии раскрыла место запуска "Буревестника"

19:10

Действительно ли Путин готов принять мирную концепцию Белого дома?мнение

18:48

Что означают проблесковые маячки полиции - три важных сигнала для водителейВидео

18:43

Ярмоленко впервые прокомментировал ситуацию с Шовковским: что сказал футболистВидео

18:40

Будет даже налипание мокрого снега: синоптики удивили новым прогнозом

18:33

"Я русскоязычный!", - в День украинского языка СМИ вспомнили Порошенко его заигрывание с "русским миром"

18:18

Зеленский анонсировал плохие новости для Кремля по итогам Ставки - что готовят

18:15

Прорыв Белгородской дамбы: в ВСУ рассказали, как подтопление влияет на фронт

Реклама
18:14

Что нельзя делать в праздник в этот день: строгие приметы 28 октября

17:53

Популярный украинский певец возвращается на Нацотбор на Евровидение в четвертый разВидео

17:49

Ученые призвали не выливать кофе в унитаз - в чем причина и какая альтернативаВидео

17:36

Резкий взлет всей валюты: новый курс НБУ на 28 октября

17:36

ТЦК с 1 ноября больше не будут принимать документы на отсрочку: что делать гражданам

17:30

Почему телефон нагревается во время зарядки - причины и способы охлажденияВидео

17:20

Накроют ли Украину морозы в ноябре: синоптик предупредила украинцев

17:18

"Это был рэп": Наталья Сумская "зачитала" Радиодиктант и взорвала сеть

17:14

"Враг пытается атаковать": РФ перебрасывает в Донецкую область морпехов – Братчук

17:13

Новых "прилетов" не было но свет выключили: почему на самом деле ввели графики

17:02

"Другого выхода нет": назван самый реалистичный сценарий окончания войныВидео

16:35

Принц Уильям рассказал о "единственно правильном способе", которым он ест булочки

16:31

Не просто декор: для чего казаки вешали оружие над порогом или иконами

16:26

Почему 28 октября нельзя ни с кем ругаться: какой церковный праздник

16:15

Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяекВидео

15:54

Свидание с другой: Мандзюк разорвала отношения с "Холостяком" Тереном

15:50

Всегда будет и чистой и блестеть: чем натереть деревянную мебель

15:44

План мира за 10 дней - на какую уступку пошла Украина и как отреагировал Путин

15:36

Украину охватит порывистый ветер и снег: когда наступит долгожданное потепление

15:19

Вызывает ожоги и даже смерть: в Украине заметили чрезвычайно ядовитое насекомое

Реклама
14:57

"Свалил наповал": победительница Радиодиктанта раскритиковала текст и СумскуюВидео

14:43

Четыре знака зодиака преодолеют большое разочарование в ноябре

14:20

Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти: эксперт объяснил, почему это реально

14:16

На светофоре может появиться четвертый цвет: какую функцию он будет выполнять

14:10

Пока мама заграницей: экс-супруг Денисенко забрал сына на семейную прогулкуВидео

14:02

"Как без него жить дальше": за что жена Дизеля Яценко винит себя после его смерти

14:01

Раз и навсегда: как отключить рекламу на смартфонах Xiaomi

13:58

Гороскоп на завтра 28 октября: Овнам - хорошие новости, Скорпионам - успех

13:49

План о прекращении огня будет готов через 7-10 дней: Зеленский рассказал детали

13:43

15 шахедов и куча взрывов: Чернигов под массированным обстрелом РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять