'Другого выхода нет': назван самый реалистичный сценарий окончания войны

Эксперт прогнозирует, что война завершится постепенным затуханием боев и установлением паритета на фронте, когда удары России встретят адекватный ответ.

https://glavred.info/war/drugogo-vyhoda-net-nazvan-samyy-realistichnyy-scenariy-okonchaniya-voyny-10709981.html Ссылка скопирована

Назван самый реалистичный сценарий окончания войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 22 ОМБр

О чем сказал Горбач:

Быстрого окончания войны не стоит ждать

Для России завершение войны без победы означало бы катастрофу

Продолжение войны России против Украины является вопросом политического и физического выживания для российского диктатора и военного преступника Владимира Путина. Поэтому сейчас не стоит ожидать внезапного или быстрого прекращения боевых действий. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Владимир Горбач считает, что быстрого завершения войны ожидать не стоит, поскольку Россия не способна позволить себе прекращение боевых действий.

видео дня

По его словам, внутри страны ситуация настолько накалена пропагандой, что завершение войны без объявления победы означало бы политическую катастрофу для режима - поражение, потерю власти и потенциально конец самого Путина, для которого эта война стала вопросом выживания.

"Какой другой выход может быть у Путина? Начать какую-то новую войну на новом направлении и перевести внимание российского общества на другую "угрозу". Это тоже не очень вероятно", - указывает эксперт.

Эксперт также обратил внимание, что действия России в отношении Европы, в частности запуск беспилотников в направлении Польши и Северной Европы, были скорее проверкой реакции. Однако ожидаемого эффекта это не принесло, ведь вместо паники европейские государства продемонстрировали готовность ответить, что сводит на нет надежды Кремля на ослабление Запада.

"Наиболее вероятный сценарий завершения войны - это, по моему мнению, постепенное затухание боев на линии фронта и прекращение обстрелов нашего тыла, когда Россия достигнет понимания, что есть паритет, и в ответ на ее удары, по ней бьют так же", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Владимир Горбач рассказал о развороте Трампа от России, спрогнозировал дальнейшее давление США на Москву, а также предостерег о начале Путиным войны на уничтожение и попытке превратить Киев в Бахмут:

Когда закончится война России против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, война России против Украины может продлиться до марта 2026 года. До этого времени войска российского диктатора и военного преступника Владимира Путина будут пытаться достичь на фронте всего возможного. Такую оценку высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Эксперт отметил, что боевые действия могут завершиться раньше в случае кардинальных событий, например, импичмента Дональда Трампа или смерти Путина. В противном случае, до марта, Россия продолжит воевать со всей ожесточенностью, при этом пытаясь избежать новых санкций.

По словам Ступака, до конца года Путин стремится добиться захвата Покровска, взятия Константиновки и выхода к Славянску и Краматорску.

"До февраля Россия попытается прорвать украинский фронт и заставить его посыпаться. И тогда в феврале Москва выйдет с новыми требованиями и условиями к Украине, США и Европе", - сказал эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, план прекращения огня в войне России против Украины должны подготовить в течение 7-10 дней. Над его разработкой будут работать Киев и "Коалиция решительных". Это подтвердил президент Владимир Зеленский.

В ночь на 27 октября украинские Силы специальных операций успешно ударили по тыловым объектам российской армии на временно оккупированной территории Луганщины, сообщила пресс-служба ССО.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин якобы готов рассмотреть мирную концепцию, которую предлагает Белый дом.

Другие новости:

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

