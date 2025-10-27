Пылает в тылу оккупантов: ССО ударили по складу горючего и нефтебазе на Луганщине (видео)

Спецназовцы ударили дронами.

Дроны ССО ударили по складу ГСМ и нефтебазе врага / Коллаж: Главред, фото: Милитарный, ССО

Основные факты:

ССО атаковали склады горючего оккупантов в Старобельске и Луганске

Поражение было нанесено в момент заполнения цистерн

Асимметричные удары по логистике врага - стратегия ССО

В ночь на 27 октября украинские Силы специальных операций провели успешную атаку на тыловые объекты армии РФ на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба ССО.

Цели поражения: Старобельск и Луганск

По данным ССО, удары были нанесены дронами по двум критически важным объектам обеспечения врага:

складу горюче-смазочных материалов в Старобельске;

нефтебазе в Луганске.

На обнародованном видео зафиксирован момент поражения склада именно тогда, когда цистерны были полностью заполнены. Это значительно усилило эффект взрыва и усложнило ликвидацию последствий для оккупантов.

Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу, для ускорения остановки его наступательных потуг, - говорится в заметке.

Эти удары стали очередным примером эффективной тактики асимметричного давления на тыловые структуры противника. Уничтожение логистических узлов, в частности складов ГСМ, существенно усложняет обеспечение российских войск на передовой.

Смотрите видео поражения

Какое слабое место России - мнение эксперта

Как писал Главред, Ямальский газотранспортный узел имеет ключевое значение для энергосистемы России, ведь через него проходит около 17 основных магистральных газопроводов, которые поставляют газ в центральные регионы, в частности Москву и область.

Как пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала "Киев24", в случае поражения этого объекта столица РФ и окружающие регионы могут оказаться перед необходимостью введения строгих ограничений, прежде всего по электроэнергии и теплоснабжению.

Эксперт отметил, что около 70% производства электроэнергии и тепла в России зависит от природного газа, поэтому повреждение Ямальского узла сделало бы энергетическую систему страны чрезвычайно уязвимой.

Удары по россиянам - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что в ночь на 23 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту врага - "Рязанскому" нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивал потребности Вооруженных сил РФ.

Тем временем вечером 22 октября в российском городе Копейск Челябинской области прогремели взрывы. Мощный пожар вспыхнул на заводе "Пластмас", где изготавливают боеприпасы и взрывчатые вещества.

Кроме того, участники партизанского движения "Атеш" сообщили, что им удалось парализовать железнодорожное сообщение оккупантов в Чувашской Республике, на территории страны-агрессора.

Другие новости о войне:

