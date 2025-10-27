Пылает в тылу оккупантов: ССО ударили по складу горючего и нефтебазе на Луганщине (видео)

Основные факты:
- ССО атаковали склады горючего оккупантов в Старобельске и Луганске
- Поражение было нанесено в момент заполнения цистерн
- Асимметричные удары по логистике врага - стратегия ССО
В ночь на 27 октября украинские Силы специальных операций провели успешную атаку на тыловые объекты армии РФ на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщила пресс-служба ССО.
Цели поражения: Старобельск и Луганск
По данным ССО, удары были нанесены дронами по двум критически важным объектам обеспечения врага:
- складу горюче-смазочных материалов в Старобельске;
- нефтебазе в Луганске.
На обнародованном видео зафиксирован момент поражения склада именно тогда, когда цистерны были полностью заполнены. Это значительно усилило эффект взрыва и усложнило ликвидацию последствий для оккупантов.
Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу, для ускорения остановки его наступательных потуг, - говорится в заметке.
Эти удары стали очередным примером эффективной тактики асимметричного давления на тыловые структуры противника. Уничтожение логистических узлов, в частности складов ГСМ, существенно усложняет обеспечение российских войск на передовой.
Смотрите видео поражения
Какое слабое место России - мнение эксперта
Как писал Главред, Ямальский газотранспортный узел имеет ключевое значение для энергосистемы России, ведь через него проходит около 17 основных магистральных газопроводов, которые поставляют газ в центральные регионы, в частности Москву и область.
Как пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире телеканала "Киев24", в случае поражения этого объекта столица РФ и окружающие регионы могут оказаться перед необходимостью введения строгих ограничений, прежде всего по электроэнергии и теплоснабжению.
Эксперт отметил, что около 70% производства электроэнергии и тепла в России зависит от природного газа, поэтому повреждение Ямальского узла сделало бы энергетическую систему страны чрезвычайно уязвимой.
