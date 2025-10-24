Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Часть россиян осталась без света: ночью дроны атаковали две области РФ

Анна Ярославская
24 октября 2025, 08:42
786
Беспилотники заметили в Московской и Ростовской областях.
Атака дронов на Московскую область
Атака дронов на Московскую область / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

  • В Красногорске дроня якобы врезался в жилой дом
  • В Новашахтинске около 1,5 тысяч человек остались без электроснабжения

В ночь на 24 октября в России прогремели взрывы. Страну-агрессор атаковали дроны.

В результате часть жителей Ростовской области осталась без света. В Московской области, по данных местных властей, есть пострадавшие и разрушения.

видео дня

Атака на Московскую область

В Красногорске Московской области БПЛА попал в квартиру. Как сообщил местный губернатор Андрей Воробьев, пять человек, в том числе ребенок, пострадали.

"Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Воробьев.

По его словам, трое взрослых и ребенок госпитализированы. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

Последствия атаки дронов на РФ
Последствия атаки дронов на РФ / Фото: t.me/astrapress
Московскую область атаковали дроны
Московскую область атаковали дроны / Фото: t.me/astrapress

Смотрите видео - В Сети показали момент взрыва в подмосковном Красногорске:

Скриншот

Атака на Ростовскую область

Около 1,5 тысяч человек остаются без света в Новошахтинске Ростовской области из-за пожара после атак БПЛА.

Губернатор Ростовщины Юрий Слюсарь заявил, что ночью "силы и средства ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах".

Произошло несколько возгораний. Пострадавших нет.

В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум.

"Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек. Восстановлением их энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток", — заявил Слюсарь.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что 111 украинских БПЛА были сбиты за ночь над РФ и аннексированным Крымом.

Атака дронов на Украину в ночь на 24 октября

Как писал Главред, в ночь на 24 октября российскими войска ударными дронами атаковали Украину.

В Херсоне один "Шахед" попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина.

В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры. Без света остались 19 населенных пунктов.

Как сообщили в ОВА, были атакованы объекты критической инфраструктуры на территории Новоукраинского района. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Куда нужно бить ВСУ, чтобы пошатнуть власть в РФ: мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что ВСУ должны наносить удары по центрам принятия решений в РФ — таким как Кремль и телецентр Останкино. Такие атаки могут иметь сильный эмоциональный и политический эффект на российское общество. Однако реальную военную пользу принесли бы удары по заводам, нефтеперерабатывающим предприятиям и военной инфраструктуре России.

"Надо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты. Нанося удары по ним, мы не нарушим международное законодательство", - сказал Гетьман во время чата на Главреде.

По его мнению, демонстрация уязвимости символических или центровых объектов могла бы подорвать образ власти.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Одни регионы будет заливать дождями, а в других будет потепление: прогноз погоды на выходные

Одни регионы будет заливать дождями, а в других будет потепление: прогноз погоды на выходные

10:28Синоптик
Резкая смена риторики РФ: в ISW рассказали, почему Путин и Медведев "атакуют" Трампа после санкций

Резкая смена риторики РФ: в ISW рассказали, почему Путин и Медведев "атакуют" Трампа после санкций

09:58Политика
Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

10:34

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

10:33

"Жил с проститутками": Бедняков передал язвительный привет предательнице Тодоренко

10:28

Одни регионы будет заливать дождями, а в других будет потепление: прогноз погоды на выходные

10:23

Скорлупа будет "слетать" сама: что надо добавить в воду при варке яиц

10:20

В РФ скончался легендарный КВНщик из Пятигорска

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
10:03

Жесткие санкции пока в резерве: почему Трамп выбрал средний вариант давления на РФ - WSJ

09:58

Резкая смена риторики РФ: в ISW рассказали, почему Путин и Медведев "атакуют" Трампа после санкций

09:48

Звезда "Женского квартала" показала своего бойфренда - детали

09:45

Цена уже перевалила за 100 гривен: в Украине неуклонно дорожает один продукт

Реклама
09:29

В Германии призывают ограничить въезд для молодых украинцев: в чем причина

09:28

Таким вы это блюдо точно не видели: рецепт шубы в розовых блинахВидео

09:08

Вопреки всему: знаки зодиака, которые поступают по-своему и не следуют правилам

08:42

Часть россиян осталась без света: ночью дроны атаковали две области РФВидео

08:22

Смогут ли санкции США заставить Путина прекратить войну: появился прогноз аналитиков

08:10

Провал РФ на фронте и потери оккупантов в октябремнение

07:40

Дрон попал в жилой дом в Херсоне, Кировоградщина - без света: последствия ночной атаки

06:57

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речьВидео

06:21

Денег на выплаты СВОшникам нет: как Украина бьет по ахиллесовой пяте Кремлямнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

05:30

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликтВидео

Реклама
04:56

Гороскоп на завтра 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

04:34

Неприятный запах исчезнет из холодильника за три часа: что нужно сделать

04:00

"Чтобы больше такое не ляпала": Леся Никитюк обратилась к известной актрисе

03:30

Судьба готовит подарок: трех знаков зодиака скоро ждет всплеск богатства

02:45

"Живет с нами": Илона Гвоздева призналась, кто спас ее от развода

02:02

Только один нюанс может заставить Путина закончить войну - о чем идет речьВидео

00:25

ЕС отложил выделение 140 млрд евро Украине из-за страха одной страны - Bloomberg

23 октября, четверг
23:12

Какие электромобили имеют самые долговечные аккумуляторы - определены 10 лидеров

22:14

Как сказать на украинском "однофамилец" - языковеды назвали правильный ответВидео

22:07

В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуютВидео

22:01

Географическая аномалия: почему 90% территории Австралии остается незаселенной

21:36

Четыре знака Зодиака, которые с наибольшей вероятностью предадут ваше доверие

21:34

Уксус и апельсиновый сок: как смыть ногти без ацетона

21:14

Как оригинально хранить шарфы: профессионалы назвали 4 способа

21:13

"Ему было 55": как умер Дизель Яценко на самом деле

20:58

Почему опасно ставить зеркало в неправильных местах: будете удивлены количеством проблем

20:46

Засядько, Хаукин, Тимченко: почему мир не знает об этих украинских супергероях

20:45

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

20:21

Смотрят на стену и лают - раскрыто, могут ли собаки чувствовать призраков

20:20

Опасность, которая может погубить: почему в Австралии нельзя купаться без колготок

Реклама
20:20

"Это предатели": украинский шоумен разнес в пух и прах Потапа, Яму и Винника

20:19

Как правильно обрезать смородину осенью: советы для обильного урожая

20:10

РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

19:51

Около 5 миллионов: Зинченки засветили роскошные аксессуары

19:24

Путин впервые отреагировал на новые санкции США и выдал ультиматум Украине

19:21

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

19:10

Почему Трамп отменил встречу с Путиныммнение

19:01

Начнется "черная полоса": что нельзя брать в руки в праздник 24 октября, приметы

18:44

"Может будут завтра у нас": Зеленский заинтриговал заявлением о ракетах Tomahawk

18:23

Бюджет потерял минимум 300 млн грн из-за злоупотреблений связанной с Гетманцевым компании "М.С.Л.", - экономист

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять