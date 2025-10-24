Часть россиян осталась без света: ночью дроны атаковали две области РФ

Беспилотники заметили в Московской и Ростовской областях.

Атака дронов на Московскую область / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

В Красногорске дроня якобы врезался в жилой дом

В Новашахтинске около 1,5 тысяч человек остались без электроснабжения

В ночь на 24 октября в России прогремели взрывы. Страну-агрессор атаковали дроны.

В результате часть жителей Ростовской области осталась без света. В Московской области, по данных местных властей, есть пострадавшие и разрушения.

Атака на Московскую область

В Красногорске Московской области БПЛА попал в квартиру. Как сообщил местный губернатор Андрей Воробьев, пять человек, в том числе ребенок, пострадали.

"Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Воробьев.

По его словам, трое взрослых и ребенок госпитализированы. У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

Последствия атаки дронов на РФ / Фото: t.me/astrapress

Московскую область атаковали дроны / Фото: t.me/astrapress

Атака на Ростовскую область

Около 1,5 тысяч человек остаются без света в Новошахтинске Ростовской области из-за пожара после атак БПЛА.

Губернатор Ростовщины Юрий Слюсарь заявил, что ночью "силы и средства ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах".

Произошло несколько возгораний. Пострадавших нет.

В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум.

"Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около полутора тысяч человек. Восстановлением их энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток", — заявил Слюсарь.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что 111 украинских БПЛА были сбиты за ночь над РФ и аннексированным Крымом.

Атака дронов на Украину в ночь на 24 октября

Как писал Главред, в ночь на 24 октября российскими войска ударными дронами атаковали Украину.

В Херсоне один "Шахед" попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 80-летняя женщина и 52-летний мужчина.

В Кировоградской области пострадал объект инфраструктуры. Без света остались 19 населенных пунктов.

Как сообщили в ОВА, были атакованы объекты критической инфраструктуры на территории Новоукраинского района. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Куда нужно бить ВСУ, чтобы пошатнуть власть в РФ: мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что ВСУ должны наносить удары по центрам принятия решений в РФ — таким как Кремль и телецентр Останкино. Такие атаки могут иметь сильный эмоциональный и политический эффект на российское общество. Однако реальную военную пользу принесли бы удары по заводам, нефтеперерабатывающим предприятиям и военной инфраструктуре России.

"Надо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты. Нанося удары по ним, мы не нарушим международное законодательство", - сказал Гетьман во время чата на Главреде.

По его мнению, демонстрация уязвимости символических или центровых объектов могла бы подорвать образ власти.

