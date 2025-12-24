Ігорович, Ігоревич или Ігорьович: как сказать на украинском без ошибки

Главные тезисы:
- Современное правописание признает форму "Игоревич" как правильное отчество
- Вариант "Игоревич" больше не считается корректным
- Аналогия с "Васильевичем" помогает запомнить правило
Современное украинское правописание внесло изменения в образование отчества от мужского имени Игорь. Долгое время постоянной формой считалось "Ігорович", однако языковеды отмечают: с точки зрения грамматики этот вариант некорректен.
Доктор филологических наук, профессор кафедры украинского языка и славистики Олеся Тележкина в комментарии для УНИАН объяснила, что имя Игорь относится ко второму склонению и входит в мягкую группу. Это означает, что при словообразовании оно сохраняет свои грамматические признаки. В падежах мы видим мягкость: "Игоря", "Игорю", - именно она определяет правильную форму отчества.
Правильный вариант
По новому правописанию корректной формой является "Игоревич" для мужчин и "Игоревна" для женщин. Добавление мягкого знака перед суффиксом "ович" или "івна" соответствует правилам образования отчества от существительных мягкой группы.
Пример для сравнения
Профессор советует вспомнить имя Василий: оно также относится к мягкой группе, поэтому образуется "Васильович". По той же схеме формируется и "Игоревич".
