Совсем не суржик: откуда на самом деле в украинском языке появилось "шо"

Мария Николишин
30 октября 2025, 14:49
Что интересно, слово "шо" присутствует во всех регионах Украины.
Происхождение слова "шо"
Происхождение слова "шо" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему украинцы говорят "шо"
  • Является ли оно диалектом

Литературный украинский язык отличается от разговорного. В частности, все украинцы знают слово "шо", которое многие используют в повседневной жизни. Однако, можно ли его считать суржиком?

Главред решил разобраться, почему украинцы говорят "шо".

Как появилось слово "шо"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, можно ли на украинском говорить "шо".

По его словам, многие считают, что "шо" - это диалект, суржик или просторечие.

"Украинцы по всему миру идентифицируют себя именно через "шо"", - подчеркнул он.

Он отметил, что в современном литературном языке существует только одно слово - "що". Однако, оказывается, украинское колоритное "шо" возникло фонетическим путем, то есть естественным путем.

Является ли слово "шо" суржиком

Рами Аль Шаер отметил, что слово "шо" - не суржик.

"Слово "шо" нельзя считать диалектизмом, поскольку оно присуще многим языковым средам. Поэтому оно является наддиалектной формой", - говорится в видео.

Он также рассказал, что были попытки добавить "шо" в словарь и прописать ситуации его использования. Однако, эта идея осталась на уровне предложения.

Можно ли говорить слово "шо" - видео:

@show_rami

А вы говорите "Шо"? инст: rami_al_shaer ??

♬ Stealthy mischief(1088178) - KBYS

Ранее мы также рассказывали о том, какая разница между словами "шкОда" и "шкодА". Языковед отметила, что ударение в слове "шкода" меняет его значение.

Также мало кто знает, что слова "будоражить" не существует. Вместо русского "будоражить" украинский язык предлагает богатый спектр выражений-ответчиков.

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

украинский язык
