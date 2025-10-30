Совсем не суржик: откуда на самом деле в украинском языке появилось 'шо'

Вы узнаете:
- Почему украинцы говорят "шо"
- Является ли оно диалектом
Литературный украинский язык отличается от разговорного. В частности, все украинцы знают слово "шо", которое многие используют в повседневной жизни. Однако, можно ли его считать суржиком?
Главред решил разобраться, почему украинцы говорят "шо".
Как появилось слово "шо"
Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, можно ли на украинском говорить "шо".
По его словам, многие считают, что "шо" - это диалект, суржик или просторечие.
"Украинцы по всему миру идентифицируют себя именно через "шо"", - подчеркнул он.
Он отметил, что в современном литературном языке существует только одно слово - "що". Однако, оказывается, украинское колоритное "шо" возникло фонетическим путем, то есть естественным путем.
Является ли слово "шо" суржиком
Рами Аль Шаер отметил, что слово "шо" - не суржик.
"Слово "шо" нельзя считать диалектизмом, поскольку оно присуще многим языковым средам. Поэтому оно является наддиалектной формой", - говорится в видео.
Он также рассказал, что были попытки добавить "шо" в словарь и прописать ситуации его использования. Однако, эта идея осталась на уровне предложения.
Можно ли говорить слово "шо" - видео:
@show_rami
А вы говорите "Шо"? инст: rami_al_shaer ??♬ Stealthy mischief(1088178) - KBYS
Ранее мы также рассказывали о том, какая разница между словами "шкОда" и "шкодА". Языковед отметила, что ударение в слове "шкода" меняет его значение.
Также мало кто знает, что слова "будоражить" не существует. Вместо русского "будоражить" украинский язык предлагает богатый спектр выражений-ответчиков.
Читайте также:
- Шуточные и интересные: обладаете ли вы уникальной украинской фамилией
- Кто был настоящим князем "всея Руси" и о чем молчат в Москве - раскрыт секрет
- Откуда на самом деле происходит название города Изюм - краевед раскрыл тайну
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред