Слово 'комплімент' можно заменить: названы благозвучные украинские соответствия

Украинский язык богат и разнообразен. В частности, все знают слово "комплімент", но, оказывается, оно имеет интересные соответствия, которые звучат очень красиво.
Как в Украине появилось слово "комплімент"
Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что слово "комплімент" в украинском языке заимствовано из французского и буквально означает приветствие.
Он подчеркнул, что вообще слово "комплімент" происходит от испанского слова cumplimiento.
"Конечно, слово "комплімент" хорошее, и его можно использовать, но в украинском языке существует много хороших соответствий", - говорится в видео.
Как сказать на украинском "комплімент"
Рами Аль Шаер отметил, что вместо привычного слова "комплімент" можно использовать такие украинские соответствия:
- милощі;
- лестощі;
- пестощі;
- любощі.
"Вы слышите насколько это красиво? И это еще далеко не все украинские соответствия. Их гораздо больше", - отметил автор видео.
Украинские соответствия к слову "комплімент" - видео:
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
