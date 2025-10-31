Слово 'комплімент' можно заменить: названы благозвучные украинские соответствия

Слово "комплімент" в украинском языке заимствовано.

Вы узнаете:

Откуда происходит слово "комплімент"

Как его можно заменить

Украинский язык богат и разнообразен. В частности, все знают слово "комплімент", но, оказывается, оно имеет интересные соответствия, которые звучат очень красиво.

Главред решил разобраться, какие существуют синонимы к слову "комплімент".

Как в Украине появилось слово "комплімент"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что слово "комплімент" в украинском языке заимствовано из французского и буквально означает приветствие.

Он подчеркнул, что вообще слово "комплімент" происходит от испанского слова cumplimiento.

"Конечно, слово "комплімент" хорошее, и его можно использовать, но в украинском языке существует много хороших соответствий", - говорится в видео.

Как сказать на украинском "комплімент"

Рами Аль Шаер отметил, что вместо привычного слова "комплімент" можно использовать такие украинские соответствия:

милощі;

лестощі;

пестощі;

любощі.

"Вы слышите насколько это красиво? И это еще далеко не все украинские соответствия. Их гораздо больше", - отметил автор видео.

Украинские соответствия к слову "комплімент" - видео:

Ранее мы рассказывали, откуда на самом деле в украинском языке появилось "шо". Оказывается, это вовсе не суржик.

Вы также можете узнать, как правильно называть холостых мужчин. Слово "холостяк" в украинском языке имеет совсем другое, неприятное значение.

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

