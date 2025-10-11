Все понимают его неправильно: что на самом деле означает слово 'наглий'

Все думают, что знают значение слова "наглий", но это совсем не так.

https://glavred.info/culture/vse-ponimayut-ego-nepravilno-chto-na-samom-dele-oznachaet-slovo-nagliy-10705556.html Ссылка скопирована

Что значит "наглий" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое значение у слова "наглий"

Какими словами его можно заменить

В украинском языке есть множество слов, которые люди понимают или используют неправильно. В частности, считается, что слово "наглий" - это "нахабний", но это не так.

Главред решил разобраться, что означает слово "наглий".

видео дня

Почему слово "наглий" используют неправильно

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что существует одно украинское слово, которое всю жизнь использовали неправильно.

По его словам, все думают, что знают значение слова "наглий", но это совсем не так.

"Наглий - это не "нахабний". Наглий - это прекрасное украинское слово, и оно имеет более приятное, логичное значение", - подчеркнул он.

В каком значении нужно говорить "наглий"

Рами Аль Шаер подчеркнул, что в украинском языке слово "наглий" означает неожиданный, внезапный, неотложный.

"Когда вам захочется кого-то назвать "наглий", то лучше скажите что он "знахабнілий" или "зухвалий"", - говорится в видео.

Как в Украине появилось слово "наглий"

Он также добавил, что это не заимствованное слово. Оно фигурирует в произведениях разных украинских писателей. Например, Леся Украинка писала: "Я не ужинаю, а еще до того работу наглую имею". В этом предложении "наглую" означает неотложную.

"А вот Панас Мирный писал в своих произведениях: "Раскрыл широко глаза, провел ими хищно по всем... это был последний взгляд, взгляд наглой смерти". Здесь "наглой" означает неожиданной", - подчеркнул автор видео.

Что на самом деле означает слово "наглий" - видео:

Если вам интересно больше узнавать о значении слов в украинском языке, можете посмотреть материал о том, когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает. Оказывается, украинцы не всегда употребляли слово "гимн".

Также вы можете узнать, почему нельзя говорить слово "сушилка". На самом деле стоит заменить это слово другим термином.

Читайте также:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред