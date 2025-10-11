Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Все понимают его неправильно: что на самом деле означает слово "наглий"

Мария Николишин
11 октября 2025, 11:59
53
Все думают, что знают значение слова "наглий", но это совсем не так.
Все понимают его неправильно: что на самом деле означает слово 'наглий'
Что значит "наглий" / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое значение у слова "наглий"
  • Какими словами его можно заменить

В украинском языке есть множество слов, которые люди понимают или используют неправильно. В частности, считается, что слово "наглий" - это "нахабний", но это не так.

Главред решил разобраться, что означает слово "наглий".

видео дня

Почему слово "наглий" используют неправильно

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что существует одно украинское слово, которое всю жизнь использовали неправильно.

По его словам, все думают, что знают значение слова "наглий", но это совсем не так.

"Наглий - это не "нахабний". Наглий - это прекрасное украинское слово, и оно имеет более приятное, логичное значение", - подчеркнул он.

В каком значении нужно говорить "наглий"

Рами Аль Шаер подчеркнул, что в украинском языке слово "наглий" означает неожиданный, внезапный, неотложный.

"Когда вам захочется кого-то назвать "наглий", то лучше скажите что он "знахабнілий" или "зухвалий"", - говорится в видео.

Как в Украине появилось слово "наглий"

Он также добавил, что это не заимствованное слово. Оно фигурирует в произведениях разных украинских писателей. Например, Леся Украинка писала: "Я не ужинаю, а еще до того работу наглую имею". В этом предложении "наглую" означает неотложную.

"А вот Панас Мирный писал в своих произведениях: "Раскрыл широко глаза, провел ими хищно по всем... это был последний взгляд, взгляд наглой смерти". Здесь "наглой" означает неожиданной", - подчеркнул автор видео.

Что на самом деле означает слово "наглий" - видео:

@show_rami

Поддержите видео активом?? Мой инст: rami_al_shaer (ссылка в шапке) ??

♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

Если вам интересно больше узнавать о значении слов в украинском языке, можете посмотреть материал о том, когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает. Оказывается, украинцы не всегда употребляли слово "гимн".

Также вы можете узнать, почему нельзя говорить слово "сушилка". На самом деле стоит заменить это слово другим термином.

Читайте также:

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

13:54Фронт
Зеленский подписал неотложный закон: кому будут выплачивать 50 тыс грн в месяц

Зеленский подписал неотложный закон: кому будут выплачивать 50 тыс грн в месяц

13:25Украина
"Намек на возвращение тепла": известно, когда осенняя стужа может отступить

"Намек на возвращение тепла": известно, когда осенняя стужа может отступить

12:51Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 октября (обновляется)

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Последние новости

14:07

Дмитрий Комаров "спалился" с известной ведущей - детали

13:54

"Ждут новые испытания": Сырский сделал заявление о ситуации в войне

13:49

Будет ли евро по 49 гривен: банкир предупредил об изменениях курса с понедельника

13:44

Дачники хранят этот способ в секрете: что делать с опавшими яблоками

13:25

Зеленский подписал неотложный закон: кому будут выплачивать 50 тыс грн в месяц

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
12:51

"Намек на возвращение тепла": известно, когда осенняя стужа может отступить

12:45

"На столе": что невестка Наташи Королевой вытворяла на людях

12:37

Экономика Путина может загнуться за год: как Украине ее добить

12:37

Когда Украина перейдет на зимнее время 2025 и будет ли это в последний разВидео

Реклама
12:25

Режим узнал себя: в РФ запретили показ легендарного кино

12:09

В Киеве нашли застреленным известного блогера: детали и фото от НацполицииФото

11:59

Все понимают его неправильно: что на самом деле означает слово "наглий"Видео

11:49

Александр Лукашенко срочно поднял войска по тревоге - Минобороны Беларуси

11:37

"Он тоже виноват": Тоня Матвиенко заговорила о разводе с Арсеном Мирзояном

11:30

Старые названия районов Киева: где был Московский, а где - Ленинградский

11:30

Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

11:26

Путина охватил страх из-за Томагавков для Украины: в США раскрыли детали

10:46

Без войск КНДР: в ISW заявили, что россияне нацелились захватить Сумы

10:36

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Змеям - нездоровые отношения, Козлам - неудача

10:01

Блэкаут в Москве после ударов по Украине: Зеленский сделал заявление

Реклама
09:59

Синее золото Прованса: как вырастить роскошный лавандовый сад в УкраинеВидео

09:53

После российских ударов: эксперт сказал, останется ли Украина без газа зимойВидео

09:10

Закрытие аэропорта и громкие взрывы: в Волгограде жалуются на атаку дроновВидео

08:10

Зачем Путин попросил прощения у Алиева?мнение

08:01

Пожары, отключения света и пострадавшие: РФ ночью атаковала Украину, детали

06:10

Охотник за Нобелевской премией проигралмнение

05:50

Необычный ребус: найдите 4 отличия на картинке школьного класса за 12 секунд

05:00

Любовь накроет с головой: четырем знакам зодиака будет круто везти 11 октября

04:44

Гороскоп на завтра 12 октября: Близнецам - ссора, Львам - море счастливых моментов

03:32

"Темный ад": Земле грозит Апокалипсис из-за таинственной материи

02:30

Почему не стоит покупать готовый тертый сыр: указана опасная причина

01:43

Мечта каждой женщины: самые заботливые мужья среди знаков зодиака

00:20

Вопрос не только к ПВО: Зеленский отреагировал на критику защиты киевских ТЭЦ

10 октября, пятница
23:58

Синий знак с тремя полосами и кучей стрелок появился на дорогах: что он означает

23:47

"Угроза существует": эксперт назвал главные "города-мишени" для РФВидео

22:53

Переломный момент для четырех знаков зодиака: они скоро исполнят свои мечты

22:50

Самолеты уже готовы, в зоне риска - 12 городов: известна вероятная дата новой атаки РФ

22:32

Почему нельзя жечь церковные свечи дома: мольфар дал неожиданный ответ

21:22

Украина согласовывает все детали передачи ракет Tomahawk - МИД

21:01

Трамп публично поблагодарил Путина после того, как Нобелевскую премию дали не емуВидео

Реклама
20:43

"Это не первый такой удар": Зеленский объяснил, почему Украину подвела ПВО

20:32

"Проводится эвакуация": оккупанты продвинулись в Запорожской области

20:06

"Можно сделать довольно быстро": эксперт рассказал, как спасти ТЭЦ и ТЭС от РФВидео

19:48

Чудо природы появляется раз в 10 лет: где в Украине находится озеро-призрак

19:33

Похолодание с дождем накроют Украину: как изменится погода в ближайшее время

19:20

Кличко предупредил о новом ударе по Киеву, Безлугая просит жителей покинуть столицу

19:17

Почти все деньги: клиент ПриватБанка лишился 20000 грн за раз

19:10

Когда РФ готовит повторные удары по Украинемнение

18:38

Любимый овощ украинцев безумно подорожал - за неделю цены подскочили на 51%

18:27

В Украину на месяцы раньше доставили сотни ракет ПВО – минобороны Британии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять