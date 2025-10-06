Слово 'ширинка' имеет совсем другое значение: какую ошибку совершают украинцы

Вы узнаете:
- Можно ли употреблять слово "ширинка"
- Что оно на самом деле означает
Многие украинцы привыкли считать, что застежка на брюках - это "ширинка". Однако, оказывается, так говорить не совсем правильно и эта деталь называется по-другому.
Главред решил разобраться, правильно ли говорить "ширинка".
Что означает слово "ширинка"
Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что слово "ширинка" многогранное, но используем мы его не совсем правильно.
По его словам, первоначальное значение этого слова - кусок ткани на всю ширину сотканного полотна.
"Оно используется в значении скатерти, обрядового платка и даже элемента декора", - подчеркнул он.
Как на украинском сказать "ширинка"
Рами Аль Шаер добавил, что "ширинка" - это разговорный вариант описания передней части брюк. Хотя оно широко используется в повседневной речи, в официальных источниках и литературе используется слово "гульфик".
"Гульфик является более нейтральным и техническим термином для описания застежки на брюках. Однако, в некоторых словарях слово "ширинка" тоже есть в значении застежки на брюках, но языковеды советуют говорить не "ширинка" а "ширінька"", - подытожил автор видео.
Ранее мы также рассказывали, как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска". Оказывается, каждое из этих слов имеет сразу по несколько правильных вариантов перевода на украинский язык.
Также вы можете узнать, почему не стоит говорить слово "крайний". Учительница объяснила, что на самом деле в большинстве случаев использовать такое слово будет ошибкой.
Чем можно заменить слово "ширинка" - видео:
@show_rami
Инст: al_shaer_rami?? (ссылка в шапке)♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
Читайте также:
- Какую ошибку мы делаем во время употребления слова "закрутки": не все догадываются
- На Закарпатье его слышно отовсюду - что на самом деле означает слово "йо"
- Когда в Украине появилось слово "гимн", и что оно означает - ответ удивит
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред