Слово 'ширинка' имеет совсем другое значение: какую ошибку совершают украинцы

Украинцам сказали, какое первоначальное значение слова "ширинка".

Что означает "ширинка" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Можно ли употреблять слово "ширинка"

Что оно на самом деле означает

Многие украинцы привыкли считать, что застежка на брюках - это "ширинка". Однако, оказывается, так говорить не совсем правильно и эта деталь называется по-другому.

Главред решил разобраться, правильно ли говорить "ширинка".

Что означает слово "ширинка"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что слово "ширинка" многогранное, но используем мы его не совсем правильно.

По его словам, первоначальное значение этого слова - кусок ткани на всю ширину сотканного полотна.

"Оно используется в значении скатерти, обрядового платка и даже элемента декора", - подчеркнул он.

Как на украинском сказать "ширинка"

Рами Аль Шаер добавил, что "ширинка" - это разговорный вариант описания передней части брюк. Хотя оно широко используется в повседневной речи, в официальных источниках и литературе используется слово "гульфик".

"Гульфик является более нейтральным и техническим термином для описания застежки на брюках. Однако, в некоторых словарях слово "ширинка" тоже есть в значении застежки на брюках, но языковеды советуют говорить не "ширинка" а "ширінька"", - подытожил автор видео.

Чем можно заменить слово "ширинка" - видео:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

