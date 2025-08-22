Что такое "клямра": лишь единицы смогут сказать, что означает слово

Вы узнаете:
- Что такое "клямра"
- Какие предметы раньше обозначали этим словом
В украинском языке есть ряд слов, которые раньше очень часто использовались, а сейчас почти забыты. К таким словам, в частности, относится слово "клямра".
О значении этого слова рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
"Что такое "клямра"? Сегодня это украинское слово в рубрике "Путешествие в прошлое". Некоторые это слово слышали, но не все знают, что это такое. Когда-то "клямрой" называли простую, но очень важную вещь - металлическую скобу, застежку или крючок. То, чем фиксируют, скрепляют, держат вместе. Такие детали могли быть на поясах, мебели, дверях или даже на подковах", - сказала учитель.
Она отметила, что хоть само слово не стало общеупотребительным, но оставило после себя след в говорах, технических ремеслах и художественных произведениях.
"Но сегодня мы коснемся не только существительного "клямра". Нас интересует глагол "заклямровувати". Редкий, сложный и удивительно образный. "Заклямровувати" - это действие, это момент фиксации. Когда что-то было неустойчивое, расшатанное, разбитое на части, а теперь его надо зафиксировать, то есть "заклямрувати". А еще его употребляли, когда нужно было взять слово в скобки, и говорили "заклямрувати слово", - пояснила Чернышева.
Смотрите видео о том, что такое "клямра":
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
