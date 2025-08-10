Почему нельзя говорить "колега по роботі": какой серьезной ошибки стоит избегать

Вы узнаете:
Фразу "колега по роботі" можно услышать довольно часто. Но мало кто из тех, кто ее употребляет, догадываются, что так говорить неправильно.
В чем именно заключается ошибка и как ее исправить рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".
Она назвала ряд словосочетаний, которые нельзя употреблять в таком виде, как их часто употребляют.
"Вільна вакансія". "Вакансія" - это и так свободное место, поэтому "вільна" убираем, остается просто "вакансія". "Пам'ятний сувенір". "Сувенір" - это и так подарок на память, убираем "пам'ятний". "Моя власна думка". "Моя" і "власна" - это одно и то же, поэтому убираем либо "моя", либо "власна" и оставляем "моя думка" или "власна думка. "Колеги по роботі". Ну, конечно, что на работе у нас "колеги" и "колеги" могут быть только там, то есть оставляем только слово "колеги", - пояснила она.
Также учитель отметила, что нельзя говорить "долоні рук".
"Ну, я бы удивилась, если бы были еще "долоні" на ногах, поэтому оставляем только слово "долоні", - сказала она.
Также к этому списку относится и "народний фольклор".
"Фольклор" - это и так устное народное творчество, поэтому слово "народний" мы убираем. И "спільна співпраця". Ну, "співпраця" - это и так совместная работа, поэтому слово "спільна" убираем", - добавила учитель.
Как ранее рассказывал Главред, учитель украинского языка объяснила, почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця". На самом деле использовать такие фразы неправильно.
Также ранее стало известно, почему нельзя употреблять слово "виключити" - учитель украинского языка объяснила. На самом деле не все догадываются, что употребление этого слова является ошибкой.
О персоне: Светлана Чернышева
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
