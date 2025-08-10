Почему нельзя говорить "колега по роботі": какой серьезной ошибки стоит избегать

На самом деле неправильно использовать такую фразу - нужно заменить ее правильным вариантом.

Почему нельзя говорить "колега по роботі"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему нельзя говорить "колега по роботі"

Какой ошибки стоит избегать

Фразу "колега по роботі" можно услышать довольно часто. Но мало кто из тех, кто ее употребляет, догадываются, что так говорить неправильно.

В чем именно заключается ошибка и как ее исправить рассказала учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

Она назвала ряд словосочетаний, которые нельзя употреблять в таком виде, как их часто употребляют.

"Вільна вакансія". "Вакансія" - это и так свободное место, поэтому "вільна" убираем, остается просто "вакансія". "Пам'ятний сувенір". "Сувенір" - это и так подарок на память, убираем "пам'ятний". "Моя власна думка". "Моя" і "власна" - это одно и то же, поэтому убираем либо "моя", либо "власна" и оставляем "моя думка" или "власна думка. "Колеги по роботі". Ну, конечно, что на работе у нас "колеги" и "колеги" могут быть только там, то есть оставляем только слово "колеги", - пояснила она.

Также учитель отметила, что нельзя говорить "долоні рук".

"Ну, я бы удивилась, если бы были еще "долоні" на ногах, поэтому оставляем только слово "долоні", - сказала она.

Также к этому списку относится и "народний фольклор".

"Фольклор" - это и так устное народное творчество, поэтому слово "народний" мы убираем. И "спільна співпраця". Ну, "співпраця" - это и так совместная работа, поэтому слово "спільна" убираем", - добавила учитель.

Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "колега по роботі":

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

