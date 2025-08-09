Укр
Какой выход безопасен: нужно быть очень умным человеком, чтобы догадаться

Алёна Воронина
9 августа 2025, 07:10
А сможете ли вы угадать, через какие двери будет безопаснее всего выйти туристу? Вы можете проверить свою внимательность прямо сейчас.
Загадка
Какой выход безопасен/ jagranjosh

Иногда для разгадывания сложных загадок достаточно небольшого уровня внимательности и сообразительности, а иногда такие задачи требуют чрезвычайного интеллектуального уровня и незаурядных умений и знаний.

Некоторые головоломки способны запутать любого человека так, что он окажется в практически непроходимом интеллектуальном лабиринте, выбраться из которого будет очень непросто.

Следующую загадку, которая была опубликована на сайте jagranjosh, можно смело отнести к сложным. Не каждому удастся ее разгадать, ведь правильный ответ там точно не очевиден, и заметить его будет непросто.

В этой загадке нужно отыскать, какой именно дверью туристу будет безопаснее всего выйти.

Мы видим несколько дверей, за каждой из которых есть разная опасность. За первой дверью - метель и снег, за второй - акулы, за третьей - опасный смертельный газ, за четвертой - палящее солнце, которое сжигает все на своем пути.

Нужно определить, через какую дверь будет безопаснее всего выйти.

На поиски дается всего 22 секунды, поэтому не стоит медлить - придется спешить, ведь каждая секунда будет на счету.

Загадка
Какой выход безопасен/ jagranjosh

Когда попробуете разгадать загадку, можете проверить правильность своего ответа, взглянув на ответ, который мы оставили внизу.

Правильный ответ: безопаснее всего выйти через четвертую дверь, ведь турист может дождаться ночи, когда палящее солнце уже зайдет за горизонт и не сможет ему навредить.

Загадка
Турист может дождаться ночи и выйти через четвертый выход/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо догадаться, какое число на рисунке - только гений сможет его прочитать. Лишь небольшому количеству людей удастся очень быстро заметить, какое именно число зашифровано на картинке.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо угадать, кто сбежал из тюрьмы - только самые внимательные смогут разгадать загадку. Непросто будет угадать, какая именно одна простая деталь указывает на правильный ответ.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

