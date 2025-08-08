Укр
Кто сбежал из тюрьмы: только самые внимательные смогут разгадать загадку

Алёна Воронина
8 августа 2025, 07:10
Непросто будет угадать, какая именно одна простая деталь указывает на правильный ответ.
Загадка
Кто сбежал из тюрьмы/ jagranjosh

Решение головоломок - задача не из легких, но оно прекрасно влияет на развитие мышления, помогает тренировать внимание и умение замечать даже малейшие мелочи. Такие упражнения не только полезны для мозга, но и приносят удовольствие, особенно если практиковать их регулярно. Со временем вы сами заметите, что сложные на первый взгляд задачи начинают казаться все проще.

В следующем задании нужно выяснить, кто из изображенных на иллюстрации лиц является беглецом из тюрьмы, пишет jagranjosh.

Решение этой загадки похоже на путешествие по запутанному лабиринту: кажется, что приближаешься к ответу, но с каждым шагом становится только сложнее. Изображение показывает трех мужчин, которые сидят за столиками на летней террасе в кафе.

Сначала кажется, что ничего странного на картинке нет. Однако среди этой троицы скрывается тот, кто сбежал из места лишения свободы. Ваша задача - вычислить, кто именно.

Еще одно усложнение: на решение загадки дается всего 25 секунд. Это не так много, поэтому придется действовать быстро, опираясь на наблюдательность и логику.

Загадка
Кто сбежал из тюрьмы/ jagranjosh

Если внимательно присмотреться ко всем деталям на картинке, можно найти ключ к правильному ответу.

Правильный ответ размещен ниже.

Загадка
Из тюрьмы сбежал мужчина, который справа/ jagranjosh

Разгадка: беглецом является мужчина справа - он одет в оранжевую форму заключенного.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

История машины, ставшей последней для Цоя: чем ездил фронтмен группы "Кино"

16:34

Гороскоп Таро на завтра 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

16:31

Сколько животных на рисунке: только единицы смогут назвать точное количество

