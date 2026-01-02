Победительница "Холостяка" ждет ребенка - первые детали

Кратко:
- Инна Белень сообщила о беременности
- Когда она будет рожать
Победительница проекта "Холостяк-13" Инна Белень рассказала об изменениях в личной жизни. Оказывается, Инна ждет ребенка.
Как рассказала блогер в спецвыпуске "Холостяк. Життя після проєкту", она еще не знает родится мальчик или девочка.
"Пополнения ждать в апреле", - призналась Инна.
Белень поделилась, что хочет и сына, и дочку и планирует сделать гендер-пати.
"Свадьбу мы хотим летом, потому что я хочу танцевать и пить шампанское", - отметила блогер.
Инна рассказала, что знакома со своим женихом еще со школы, но их роман начался уже после "Холостяка". Она просто написала Ивану, чтобы он ее подвез и тогда начались их отношения.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, победителями благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами" стали ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин. Вчера, 31 декабря, стало известно, что пара стала фаворитами не только для судей, но и победила по результатам голосования.
А также Украинский известный певец Julik рассказал о ситуации, которая чуть не сорвала его выступление. Как рассказал артист в интервью Главреду, он потерял голос во время выступления и сделал серьезные выводы.
Вас может заинтересовать:
- Ложь раскрыта: жена Виталия Козловского рассказала правду о браке с певцом
- "Страсть": известная актриса заговорила о романе с Цымбалюком
- Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред