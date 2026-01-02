Победительница "Холостяка" ждет ребенка - первые детали

Инна Белень рассказала счастливую новость.

Инна Белень обручена / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Инна Белень сообщила о беременности

Когда она будет рожать

Победительница проекта "Холостяк-13" Инна Белень рассказала об изменениях в личной жизни. Оказывается, Инна ждет ребенка.

Как рассказала блогер в спецвыпуске "Холостяк. Життя після проєкту", она еще не знает родится мальчик или девочка.

"Пополнения ждать в апреле", - призналась Инна.

Инна Белень с бойфрендом / фото: instagram.com, Инна Белень

Белень поделилась, что хочет и сына, и дочку и планирует сделать гендер-пати.

"Свадьбу мы хотим летом, потому что я хочу танцевать и пить шампанское", - отметила блогер.

Инна Белень / фото: instagram.com, Инна Белень

Инна рассказала, что знакома со своим женихом еще со школы, но их роман начался уже после "Холостяка". Она просто написала Ивану, чтобы он ее подвез и тогда начались их отношения.

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

