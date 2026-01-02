Укр
Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

Инна Ковенько
2 января 2026, 19:20
Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус отмечал, что эвакуацию должны завершить за 30 дней.
Обязательная эвакуация из приграничья Черниговщины
Обязательная эвакуация с приграничья Черниговщины / Коллаж: Главред, фото: полиция

Главное:

  • Жителей приграничных сел Черниговской области начали вывозить в рамках обязательной эвакуации
  • Несмотря на постоянные угрозы российских атак, в приграничных районах до сих пор остаются около 300 человек
  • Процесс планируют завершить за 30 дней

Из приграничных населенных пунктов Черниговской области, где в конце 2025 года была объявлена обязательная эвакуация, начали вывозить людей.

Об этом в комментарии Hromadske рассказал советник председателя Черниговской ОГА Андрей Подорван.

30 декабря 2025 года Совет обороны Черниговской области принял решение об эвакуации жителей 14 приграничных сел четырех общин:

  • Новгород-Северская община: Гремяч, Богданово, Бучки, Буда-Воробьевская.
  • Семеновская община: Архиповка, Гремячка, Костобобров, Тимоновичи, Сергеевское, Галагановка, Железный Мост, Лесковщина.
  • Сновская община: Горск.
  • Городнянская община: Берловка.

По данным местных властей, в 2025 году из приграничья Черниговщины выехали более 1400 жителей. Но в указанных селах, несмотря на постоянные угрозы российских атак, до сих пор остаются примерно 300 человек

"Эвакуация у нас продолжается фактически весь период полномасштабного вторжения. До этого мы людей убеждали, мотивировали, уговаривали. Но видим, что обстрелы становятся более интенсивными. Враг чаще использует FPV-дроны и целится по гражданским. У нас много случаев - по владельцам магазинов, человек просто вышел на огород, кто-то на велосипеде ехал, кто-то ехал на машине. Буквально несколько дней назад человек хлеб развозил на грузовике и FPV-дрон прилетел. То есть главный аргумент, что FPV-дроны целят в людей", - рассказал Андрей Подорван.

Отмечается, что процесс обязательной эвакуации на Черниговщине уже стартовал, жителей трех приграничных сел, входящих в утвержденный перечень, начали вывозить. Это небольшие населенные пункты, расположенные ближе всего к границе.

Большинство тех, кто оставался жить в приграничье, - люди старшего возраста, привязанные к собственным домам, огородам и хозяйствам.

Люди могут эвакуироваться куда угодно, однако в пределах области власти обеспечивают жилье, социальную поддержку и возможность устроить детей в садики.

При необходимости предлагают модульные дома, общежития или частные дома (из базы данных), а некоторые общины даже покупают жилье для переселенцев.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус подчеркивал, что расселение является обязательным условием, а места для временного проживания гарантированы. Эвакуация предусматривает информирование населения, разработку маршрутов и обеспечение транспорта, а к ее проведению привлекают пограничников и Силы обороны, ведь речь идет о территориях, непосредственно граничащих с границей.

Чаус отмечал, что эвакуацию должны завершить за 30 дней.

"Опасная ситуация остается и в других селах приграничья. Поэтому призываем жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о собственной жизни и своих родных и эвакуироваться в более безопасные места", - говорится в обращении Новгород-Северской районной военной администрации.

Угроза наступления армии страны-агрессора РФ на Черниговщину - мнение эксперта

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко во время чата в Главреде сказал, что у российских оккупантов в планах есть захват территорий в Черниговской области.

"Планы такие у противника есть. Черниговщина включена в "санитарную зону". Но сил на то, чтобы открыть северный фронт и начать наземную операцию, у России пока нет", - отметил он.

По его мнению, в связи с этим, РФ продолжит наносить воздушные удары по Чернигову и по Черниговской области.

Эвакуация украинцев - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине начались новые волны обязательной эвакуации гражданского населения из-за усиления угрозы от российской агрессии. Под решение попали сразу два региона - Днепропетровская и Черниговская области. Об этом сообщают в Покровской территориальной общине и в Черниговской областной государственной администрации.

Также украинцев ранее предупредили об угрозе эвакуации из городов из-за риска отключения отопления. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сказал, если в Киеве в зимний период будет отключено ТЭЦ, и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже не будет перспективы их восстановления, то в городе должны объявлять эвакуацию.

Кроме этого, Харьковская власть расширила зону обязательной эвакуации. Эвакуация охватывает более 40 населенных пунктов региона, планируют вывезти 601 ребенка и 409 семей в более безопасные места.

Читайте также:

О персоне: Вячеслав Чаус

Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Черниговская область эвакуация
