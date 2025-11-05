Риск отключения отопления: украинцев предупредили об угрозе эвакуации из городов

Каждый дом должен иметь готовый план действий на случай длительного перерыва с теплоснабжением, убежден Александр Харченко.

Украинцев предупредили об угрозе отключений / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Харченко:

В Киеве в зимний период могут объявить эвакуацию

Возможна ситуация техногенной катастрофы

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко прокомментировал вероятность отключения централизованного отопления в Украине в зимний период.

Как подчеркнул он, отвечая на вопрос Телеграфа, если в Киеве в зимний период будут отключены ТЭЦ, и в течение трех дней при температуре минус 10°C и ниже не будет перспективы их восстановления, то в городе должны объявлять эвакуацию, а также слив воды из систем отопления многоквартирных домов.

"Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспектив, что они заработают в минус 10°C за три дня максимум, то это ситуация техногенной катастрофы", — пояснил эксперт.

При этом он убежден в том, что каждый микрорайон и даже дом должны иметь готовый план действий на случай длительного перерыва с теплоснабжением вследствие разрушения ТЭЦ или котельной. Также очень важна, по его мнению, необходимость иметь разработанные планы спасения самих систем теплоснабжения домов.

"И городские власти также должны работать над тем, что именно делать, каким образом переключить тепловую систему, чтобы пусть даже с пониженной температурой, но дома не замерзли. Или, если это возможно, держать в резерве мобильные котельные. Но тогда для них должны быть подготовлены места подключения в каждом микрорайоне. Чтобы, если что-то случилось, их можно было бы быстро переместить и предоставить "тепловую помощь в соответствующих точках", — добавил Харченко.

Угроза блэкаута: мнение эксперта

Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил, что Россия стремится вызвать полный энергетический коллапс и нарушить стабильность украинской энергосистемы.

Он отметил, что противник добивается того, чтобы из строя вышли даже атомные электростанции страны.

Угроза блэкаута по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Напомним, эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом комплексе Геннадий Рябцев прокомментировал ситуацию вокруг массированных ударов страны-агрессора РФ по энергетической инфраструктуре Украины. По его мнению, несмотря на массированные обстрелы и попытки вывода из строя всей энергетической системы, погружения Украины в темноту Россия не сможет достичь.

Как сообщал Главред, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

Больше новостей:

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

