РФ готовит массированные удары по Украине: названы вероятные цели обстрелов

Не исключено, что в Украине придется производить более масштабные и более частые отключения электроэнергии.

https://glavred.info/ukraine/rf-gotovit-massirovannye-udary-po-ukraine-nazvany-veroyatnye-celi-obstrelov-10711490.html Ссылка скопирована

Украинцев предупредили об угрозе массовых отключений / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Главное из заявлений Плачкова:

Россияне хотят добиться тотального блекаута

РФ планирует бить по западу Украины

Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков заявил о том, что россияне хотят добиться тотального блекаута, а также разбалансировать энергетическую систему Украины.

Как подчеркнул он в интервью Телеграфу, враг хочет добиться того, что не смогли работать в том числе и атомные станции в Украине.

видео дня

"Во-вторых, до этого они массированно били по левому берегу, то есть уничтожают почти всю генерацию там. Сейчас они хотят бить по западу Украины", уверен эксперт.

Он предупредил, что это усложнит транспортировку электроэнергию из региона в регион.

"Энергосистема может перейти на такой островной, локальный режим, то есть разделиться на несколько частей. Они хотят, чтобы энергосистема была не единой", - не исключил собеседник.

При этом он предупредил, что в итоге придется производить более масштабные и более частые отключения электроэнергии.

"А если не будет электроэнергии, то может быть проблема с отоплением, особенно в больших городах. И могут быть проблемы с газом, газоснабжением, уже есть проблема с добычей. Мы знаем, что объем добычи уменьшился, но могут быть проблемы с транспортировкой, если россияне будут бить по газоперекачивающим станциям", - добавил Плачков.

/ Главред

Удары РФ по Украине: предупреждение эксперта

Эксперт по вопросам энергетической политики и директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что, несмотря на масштабные ракетные удары и попытки России парализовать украинскую энергосистему, окончательно обесточить страну агрессору не удастся. По словам специалиста, усиление защиты критически важных энергетических объектов позволит значительно сократить количество отключений и сделать систему более устойчивой к новым атакам.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Как сообщал Главред, ранее Киевщину атаковал рой шахедов. В разных районах Украины раздавались взрывы, есть перебои со светом.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

Больше новостей:

Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред