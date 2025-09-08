Укр
ВСУ освободили важный пункт на фронте и зачистили еще три, - DeepState

Даяна Швец
8 сентября 2025, 08:26
Украинские силы укрепили позиции в Донецкой области, враг теряет технику.
  • ВСУ освободили Владимировку и отбросили врага от трех сел
  • Силы обороны отбили более 150 атак и продвинулись в Донецкой области

Вооруженные силы Украины освободили село Владимировка в Донецкой области, а также оттеснили врага от трех других сел. Об этом сообщают аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

По данным аналитиков, украинские военные отбросили российские войска от населенных пунктов Разино, Золотой Колодец и Новоторецкое в Донецкой области.

В то же время, согласно этому же сообщению, враг смог продвинуться в районе Серебрянского лесничества.

Что происходит на фронте - объяснение Генштаба

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.

Какова ситуация по отдельным направлениям:

  • Северо-Слобожанское и Курское направления: Украинские защитники отбили девять атак российских войск. Всего противник совершил 15 авиаударов, сбросив 38 управляемых авиационных бомб. Кроме того, зафиксировано 216 артиллерийских обстрелов, из которых шесть из реактивных систем залпового огня.
  • Южно-Слобожанское направление: Произошло 14 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и Каменки.
  • Купянское направление: Украинские силы отбили пять атак оккупантов в районе Купянска и возле Песчаного.
  • Лиманское направление: Зафиксировано 17 атак врага. Противник пытался продвинуться возле населенных пунктов Карповка, Грековка, Среднее, а также в направлениях Дробышево, Шандриголово и Дерилово.
  • Северское направление: Состоялось 12 боевых столкновений. Агрессор атаковал вблизи Серебрянки, Григорьевки и в направлениях Ямполя и Северска.
  • Краматорское направление: Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Марково, Орехово-Васильевки, Ступочек и Миньковки.
  • Торецкое направление: Враг совершил восемь атак возле Полтавки, Щербиновки и в направлении Плещеевки.
  • Покровское направление: Украинские защитники остановили 43 атаки агрессора. Бои шли в районах Шахматного, Вольного, Котлиного, Новоподгороднего, Новоэкономического, Родинского, Миролюбовки, Покровска, Звёздного, Луча, Лисовки, Удачного, Дачного, Новоукраинки и в сторону Новопавловки.
  • Новопавловское направление: Отражено 22 штурма врага в районах Камышевахи, Зеленого Гая, Обратного, Ольговского, Александрограда и в направлениях Ивановки, Сосновки и Филиала.
  • Ореховское направление: Враг четыре раза атаковал позиции наших защитников возле Плавней, а также в сторону Малой Токмачки, Степногорска и Новоданиловки.

"За минувшие сутки потери российских оккупационных войск составили 910 человек. Силы обороны Украины также обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 29 артиллерийских систем, 461 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, пять ракет, 81 единицу автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, недавно стали известны три города, которые хочет взять РФ. Российские войска пытаются взять в окружение Покровскую агломерацию и готовятся к "решающему прорыву" в этом районе.

Также недавно в DeepState раскрыли детали, что армии РФ удалось продвинуться в трех областях. Это произошло на нескольких направлениях: в Харьковской, Луганской и Днепропетровской областях.

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский рассказывал, что украинские подразделения отбили много территорий возле Покровска. Украинские вооруженные силы за август месяц вернули под свой контроль 26 квадратных километров территории только на одном направлении.

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

