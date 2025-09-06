Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState раскрыли детали

Кратко:
- Россияне продвинулись возле Юнаковки в Сумской области
- Оккупанты достигли продвижения на Луганщине и Днепропетровщине
Российские оккупационные войска продвинулись возле поселка Юнаковка в Сумской области, в Серебрянском лесу на Луганщине, и возле села Сичневое в Днепропетровской области.
Продвижение врага в Сумской области
По данным мониторинговой группы DeepState, в Сумской области вражеские силы продвинулись возле поселка Юнаковка. Через село проходит трасса Сумы – Юнаковка – Курск, которая обеспечивает логистику украинской группировки войск в Курской области.
Что говорит эксперт
Российские войска летом преследовали цель оккупации всех районов Донецкой и Луганской областей, но провалились, отметил Олег Жданов.
По его мнению, осенью они могут попытаться захватить Донецкую область, но для такого маневры оккупантам нужно 500 тысяч военных.
"Россия пытается объять необъятное – создать большие "клешни", как в 2022-м и 2023 годах, особенно возле Лисичанска и Северодонецка, где российские войска пытались осуществить большой охват нашей группировки, в результате им пришлось идти в лоб, напролом и с большими потерями захватывать эти города. То же самое россияне хотят сделать и сейчас: они хотят через Лиман выйти на северные окраины Северодонецка и с юга, обойдя Покровск, выйти на границу Донецкой области и, таким образом, двигаясь с двух направлений, выполнить хотя бы одну – минимальную – политическую задачу, то есть захват Донецкой области в ее административных границах", - объяснил Жданов.
Война России против Украины – новости по теме:
Как сообщал Главред, Генеральный штаб ВСУ раскритиковал отчет главы Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы значительных продвижениях оккупантов на фронте. В Генштабе заявили: с начала года враг в боях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях потерял погибшими и ранеными почти 210 тысяч оккупантов. Летнее наступление россиян фактически провалилось.
Россияне продолжают свои атаки на Харьковском, Северском направлениях и в районах Константиновки-Дружковки, а также Доброполья, отметили аналитики американского Института изучения войны. Впрочем, вражеским силам не удается добиться существенных продвижений.
Войска Путина постепенно отводят силы из Сумской области, отметили в Государственной пограничной службе. На двух направлениях они существенно снизили количество атак.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
