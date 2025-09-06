Укр
Полный разгром войск РФ: ISW заявили о срыве планов Путина на двух направлениях

Даяна Швец
6 сентября 2025, 12:40
РФ вынуждена применять беспилотные транспортные средства, ведь ВСУ блокируют логистику врага.
Россия усиливает атаки, но неудачно

Главное:

  • Российские войска ведут наступательные операции на нескольких направлениях
  • На большинстве направлений наступательные операции россиян не имеют успеха

Российские войска продолжают атаковать на Харьковском и Северском направлениях, а также в районах Константиновка-Дружковка и Доброполье, однако их попытки остаются безрезультатными. Как сообщает отчет Института изучения войны (ISW), 5 сентября российские подразделения осуществили наступательные действия на севере Харьковщины, однако никакого продвижения не достигли. Подобная ситуация наблюдается и в зоне Купянска.

4-5 сентября противник пытался штурмовать позиции неподалеку Купянска - на западе возле Соболевки, на севере вблизи Радьковки, на северо-востоке в районе Каменки и Красного Первого, на востоке возле Петропавловки и на юго-востоке неподалеку Степной Новоселовки и Песчаного.

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

По словам заместителя командира одного из украинских батальонов беспилотников, действующего на Купянском направлении, российские войска пытаются использовать естественные укрытия, продвигаясь небольшими группами - по одному или двое, иногда даже с флагами. Однако это не свидетельствует о контроле территории со стороны РФ.

На Лиманском направлении зафиксировано частичное продвижение оккупантов на северо-запад от Ставок. Представитель украинской бригады сообщил, что враг активно применяет тактику инфильтрации, избегая прямых боев. При этом российское командование игнорирует просьбы своих передовых подразделений об обеспечении логистикой.

Попытки штурмов продолжаются и на Северском направлении, а также в районах Константиновка-Дружковка и Доброполье, но без подтвержденных результатов.

На Покровском направлении 5 сентября украинская сторона подтвердила определенное продвижение российских войск. Начальник штаба одного из украинских батальонов сообщил, что противник все чаще полагается на беспилотные наземные транспортные средства, поскольку традиционные пути снабжения находятся под огневым контролем ВСУ. В то же время техника врага имеет значительные трудности с передвижением из-за сложного рельефа местности.

Кроме того, в Запорожской области российские войска недавно продвинулись в южной части Приморского.

Ситуация на фронте - что известно

Недавно аналитики проекта DeepState сообщили, какая ситуация сложилась вокруг города Купянск. Этот населенный пункт является чрезвычайно важным для удержания обороны в Харьковской области, предупреждал Главред.

Также, представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский рассказал об осенних планах России. По его словам, речь идет о попытках оккупантов захватить Покровск, Мирноград и Доброполье.

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев высказал свое мнение относительно боевых действий на Днепропетровщине. Он считает, что эти бои являются частью планов России по созданию так называемых "санитарных зон".

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

