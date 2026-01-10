Укр
K-pop может впервые победить на премии "Грэмми"

Алена Кюпели
10 января 2026, 11:39
Песни, выпущенные K-pop артистами впервые получили номинации в четырех главных категориях.
K-pop — неотъемлемая часть мировой поп-культуры
K-pop — неотъемлемая часть мировой поп-культуры / Скриншот YouTube

Кратко:

  • Что такое K-pop и кто его представляет
  • Как он может выиграть Грэмми

K-pop — неотъемлемая часть мировой поп-культуры, и долгое время его недооценивали на таких мероприятиях, как "Грэмми", где K-pop артисты выступали, но никогда не получали наград.

Как пишет АР, это может измениться на церемонии вручения премии "Грэмми" 2026 года в следующем месяце. Песни, выпущенные K-pop артистами — или артистами, близкими к K-pop, — впервые получили номинации в четырех главных категориях.

Rosé, возможно, наиболее известная как одна из участниц невероятно популярной женской группы Blackpink, стала первой K-pop артисткой, получившей номинацию в категории "Запись года" за свой мегахит "APT.", записанный совместно с любимцем "Грэмми" Бруно Марсом.

В категории "Песня года" также впервые представлены K-pop номинанты. Конкуренция развернется с песней "Golden" вымышленной женской группы HUNTR/X в исполнении Эдже, Одри Нуны и Рей Ами из саундтрека к фильму "K-pop Demon Hunters".

А женская группа Katseye, детище HYBE — развлекательной компании, стоящей за сенсацией K-pop BTS и бесчисленным множеством других международных исполнителей, — созданная по образу и подобию системы K-pop-айдолов, номинирована на лучшего нового артиста.

Является ли это историческим моментом для K-pop?

Арым Чон, доцент кафедры корейских исследований в Университете штата Аризона и автор книги "K-pop Fandom: Performing Deokhu from the 1990s to Today", говорит, что большинство этих номинаций ей больше кажутся "детерриториализованной, гибридной идеей K-pop", чем признанием K-pop.

Чон говорит, что и "APT.", и "Gabriela" от Katseye — обе песни будут конкурировать с "Golden" в категории "Выступление поп-дуэта/группы" — "кажутся менее K-pop, чем другие K-pop песни, которые могли бы быть номинированы в разные годы".

К-POP: что это такое

К-POP - это форма популярной музыки, зародившаяся в Южной Корее. Музыкальный жанр, для обозначения которого используется этот термин в разговорной речи, возник в 1990-х годах как форма молодежной субкультуры , когда корейские музыканты черпали вдохновение из западной танцевальной музыки , хип-хопа , R&B и рока. Сегодня K-pop обычно относится к музыкальному творчеству подростковых айдолов, главным образом женских и мужских групп, которые делают акцент на визуальной привлекательности и исполнительском мастерстве. Как поп-жанр, K-pop характеризуется мелодичностью и культурной гибридностью.

22:53

"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

22:18

Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега

22:04

"Пятиэтажка станет холодильником": названы сроки промерзания домов без тепла

