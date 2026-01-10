Алина Гросу беременна первенцем: фото и видео

Украинская певица Алина Гросу беременна своим первым ребенком от загадочного мужчины.

Алину Гросу беременна первенцем / Коллаж Главред, фото Instagram/alina_grosu

Кратко:

Как стало известно о беременности певицы

Как она сейчас выглядит

Украинская известная певица Алина Гросу, которая скрывает своего мужа, таки беременна первенцем.

Об этом стало известно благодаря анонсу новой песни певицы, который она вынуждена была отложить из-за очередной террористической атаки России по Украине.

Алина Гросу сделала важное объявление / Фото Instagram/alinagrosu

Между тем, реклама в социальной сети Instagram все же вышла ее реклама с анонсом песни на Apple Music. На видео можно увидеть приличный животик певицы.

Певица Алина Гросу беременна:

Алина Гросу беременна / Скриншот

Алина Гросу ждет ребенка / Скриншот

Алина Гросу беременна - что известно

Ранее в сети появилось фото Алины Гросу в одном из супермаркетов США. На фото был явно заметен округлившийся живот певицы. Впрочем, команда Гросу отказалась комментировать эти фото, очевидно готовясь к громкому объявлению певицы.

Гросу засняли с животом / Фото Беспалова

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

