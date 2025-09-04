Укр
Оккупанты повесили триколоры на окраинах Купянска: что на самом деле происходит

Анна Ярославская
4 сентября 2025, 08:07
Купянск мало попадает в медиаполе и к нему не приковано внимание. Тем не менее город крайне важен для устойчивости обороны в Харьковской области.
Купянск
Купянск находится в крайне сложном состоянии / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, DeepState, 14-я ОМБр

Вы узнаете:

  • Какая ситуация сейчас в Купянске
  • Какую тактику используют оккупанты для того, чтобы проникнуть в город

Российские военные пытаются закрепиться на северных окраинах Купянска. Они используют тактику просачивания в город и устанавливают флаги, чтобы использовать эту картинку в пропагандистских целях. В сентябре город еще не раз будет в центре внимания.

Как пишут аналитики DeepState, в среду россияне опубликовали кадры, на которых демонстрировали якобы наличие своего флага в разных уголках Купянска.

Эксперты уточняют, что враг развесил флаги в точках, находящихся в серой зоне. Украинские военные также показали кадры поражений некоторых россиян на северных окраинах города в серой зоне, "но делать выводы о полном уничтожении врага довольно рано".

Оккупанты развесили триколоры на окраинах Купянска
Оккупанты развесили триколоры на окраинах Купянска / t.me/DeepStateUA

"Наличие противника на северных окрестностях Купянска - не новость, а достаточно длительное наличие серой зоны является демонстрацией этого. [Россияне] совершают постоянные попытки просочиться в город и пытаются закрепиться хотя бы в окрестностях, чтобы увеличить свое количественное присутствие для дальнейшего продвижения. Бойцы Сил Обороны, конечно, стараются умножать эти попытки на ноль, но преимущество врага в пехоте сказывается", - отмечают аналитики.

Чтобы закрепиться в городе, противник пытается завладеть окружающей местностью. Идут бои, в частности, за населенный пункт Мировое (старое название Мирное), который, как и Радьковка, должен стать местом накопления пехоты.

Ситуация на Купнском направлении
Ситуация на Купянском направлении / Карта DeepState

По данным бойцов, россияне переодеваются в гражданскую одежду, чтобы незаметно проникнуть в город. Это явление носит системный характер и может привести к обострению ситуации, если окажется более масштабным, чем сейчас кажется.

"В сентябре мы еще неоднократно будем говорить о Купянске, потому что противник приблизился вплотную и активно прощупывает слабые места, которые он уже, в некоторой степени, обнаружил. А развивать успехи они берутся мгновенно", - резюмировали в DeepState

В Купянске сложная ситуация: каковы перспективы

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что Купянск оказался в крайне сложных условиях. Несколько недель назад город фактически находился в полуокружении. Российские подразделения малыми группами пытались прорваться к ключевой рокадной дороге.

По словам Мирошникова, в решающий момент украинские воины провели серию контратак, что позволило стабилизировать фронт и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

В то же время бои продолжаются на северных окраинах Купянска, где раньше действовали переодетые диверсионные группы. Хотя большинство так называемых "банзай-бегунов" было уничтожено, контроль за отдельными участками местности до сих пор не установлен.

"Купянск незаслуженно мало попадает в медиаполе и к нему приковано мало внимания. А город крайне важен для устойчивости нашей обороны в Харьковской области", - написал Мирошников в Telegram.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, ситуация вблизи Покровска в Донецкой области остается чрезвычайно напряженной. Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорвать оборону города, в частности - через систему канализации. Враг уже не впервые применяет такие методы для разведки, проведения диверсий и осложнения логистики украинских военных. Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук заявил, что главная оперативная цель россиян до конца 2025 года - зайти в Покровск.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что оккупанты перебрасывают элитные подразделения из Сумской области в Донецкую область, где сейчас у них возникли серьезные проблемы. Тем временем украинские защитники освободили населенный пункт Удачное вблизи Покровска.

Ранее украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Другие новости:

О персоне: Богдан Мирошников

Блогер, военный корреспондент.

Мирошников родом из Горловки. Закончил Мариупольский государственный университет. Изучал международные отношения.

Сейчас живет в Киеве.






