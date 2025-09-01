Операция продолжалась две недели: ВСУ освободили важный поселок под Покровском

Украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Освободить населенный пункт от врага удалось благодаря действиям штурмовых групп полка "Скеля". Наши защитники подняли флаг Украины прямо в центре поселка.
"Две недели понадобились, чтобы постепенно, шаг за шагом пройти каждую улицу", - сказано в видео.видео дня
Смотрите видео с освобожденного Новоэкономического:
Что известно о Новоэкономическом
Новоэкономическое - поселок в Покровском районе Донецкой области. Населенный пункт расположен на реке Казенный Торець.
Стоит отметить, что поселок находится в 50 км от оккупированного Донецка, а также в 12 км от железнодорожной станции Покровск.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Как сообщал Главред, на левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант.
Кроме того, страна-агрессор Россия пытается "выдать желаемое за действительное", поэтому распространяет лживые итоги своего весенне-летнего наступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
В то же время, боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.
