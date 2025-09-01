Операция продолжалась две недели: ВСУ освободили важный поселок под Покровском

Украинские защитники подняли флаг над освобожденным поселком Экономическое в Донецкой области.

ВСУ освободили Новоэкономическое на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Освободить населенный пункт от врага удалось благодаря действиям штурмовых групп полка "Скеля". Наши защитники подняли флаг Украины прямо в центре поселка.

"Две недели понадобились, чтобы постепенно, шаг за шагом пройти каждую улицу", - сказано в видео. видео дня

Смотрите видео с освобожденного Новоэкономического:

ВСУ освободили Новоэкономическое / фото: скриншот

Что известно о Новоэкономическом

Новоэкономическое - поселок в Покровском районе Донецкой области. Населенный пункт расположен на реке Казенный Торець.

Стоит отметить, что поселок находится в 50 км от оккупированного Донецка, а также в 12 км от железнодорожной станции Покровск.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, на левобережье Херсонской области произошел вооруженный конфликт между подразделениями армии страны-агрессора России. В результате перестрелки ликвидирован 21 оккупант.

Кроме того, страна-агрессор Россия пытается "выдать желаемое за действительное", поэтому распространяет лживые итоги своего весенне-летнего наступления. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В то же время, боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

