Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

Виталий Кирсанов
29 августа 2025, 14:22
237
Украинским подразделениям не удалось удержать поселок Леонтовичи.
Военный рассказал о боях за Покровск
Военный рассказал о боях за Покровск / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Кратко:

  • Оккупанты пытаются постепенно выйти к окраинам Лазурного
  • Захватчики пытаются окончательно закрепиться в поселке Удачное

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один. Об этом "Мучной" написал в своем Telegram-канале 29 августа.

"Ситуация стремительно начала снова обостряться", - подчеркнул военный.

видео дня

Он сообщил, что украинским подразделениям не удалось удержать поселок Леонтовичи (до переименования - Первое Мая).

"Из-за массированного натиска вражеской пехоты, постоянной работы FPV-дронов и артиллерии каждый дом буквально оказался под ударами. Держать населенный пункт стало невозможно, поэтому наши бойцы отошли на подготовленные рубежи ближе к пригороду", - пояснил "Мучной".

Кроме того, по его словам, ВС РФ активизировались восточнее, со стороны террикона. Там оккупанты обустраивают позиции и пытаются постепенно выйти к окраинам Лазурного микрорайона в Покровске. Военнослужащий проинформировал о "ползучем продвижении", цель которого - "пробить выход на город".

Село Роза контролируют Силы обороны, но "Мучной" предупредил о "значительных рисках" для него. Он подчеркнул, что если врагу удается повторить сценарий как в Леонтовичах, может начаться прорыв и на этом отрезке.

В то же время захватчики пытаются окончательно закрепиться в поселке Удачное. По оценке военного, этот пункт может стать для них "килл-зоной". (kill zone - это место, где сосредотачивается огонь из засады, - ред.). Если ВС РФ проведут наращивание сил, боевые действия могут перейти в район шахты на севере. По словам воина, эта шахта уже рассматривается как ключевая точка для дальнейших боев.

Ситуация на Покровском направлении: что говорит командование

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ от 29 августа говорится, что за сутки на Покровском направлении остановили 37 штурмов. Бои с российскими войсками шли в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Родинское, Лисовка, Сухой Яр, Даченское, Зверево, Удачное, Ореховое и Новоукраинка.

Ситуация на Покровском направлении: что говорят в ISW

29 августа аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что зафиксировано продвижение ВСУ на северо-восток от Покровска. Геолокационные данные подтверждают, что Силы обороны продвинулись вперед в населенном пункте Новоэкономичное, который на карте DeepState находится частично в серой зоне.

Покровск Инфографика
Инфографика: Главред

Ситуация возле Покровска - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские бойцы успешно контратаковали и зачистили от врага три села в Донецкой области. Среди которых: Михайловка, Зеленый Гай, Владимировка.

Ранее руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук сообщал, что сейчас есть угроза окружения Покровска, где сконцентрированы огромные силы врага.

Накануне аналитики ISW сообщали, что из-за провала в районе населенного пункта Доброполье российские оккупанты решили сконцентрировать свое внимание на Покровске.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска Покровск Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

14:22Фронт
Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:07Синоптик
Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

14:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Последние новости

14:22

"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

14:07

Какой будет погода 1 сентября: синоптик удивила прогнозом и предупредила о дождях

14:05

Гороскоп на завтра 30 августа: Овнам - крупная ссора, Козерогам - радостные новости

14:04

Путин может встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условие

13:55

Запаха и грязи больше не будет: какой предмет нужно положить в слив раковиныВидео

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
13:32

Уже такие взрослые: Ирина Билык показала неожиданное фото своих сыновей

13:11

В последние дни лета цена внезапно упала: в Украине подешевел базовый продукт

13:06

Мотивация для Кремля: названы три фактора, которые ускорят завершение войныВидео

12:49

Обмен территориями, которого не было: как Уиткофф вызвал хаос в переговорах о мире

Реклама
12:43

Удар армии РФ по Киеву: аварийно-спасательные работы завершены

12:32

Терпение лопнуло: принц Уильям принял радикальное решение по поводу Гарри

12:19

Виновен в крахе: РосСМИ неожиданно вступились за Пугачеву

12:16

"Похоже, это фиаско": бойцы ГУР поразили дорогой российский комплекс в Крыму

12:15

Надо найти четвертого кота: большинство людей увидит только трех животных

12:01

Очень жуткие, но не ядовитые: в Украине растут странные и редкие грибыВидео

12:01

Без молока и яиц: рецепт невероятно вкусных и оригинальных блинов

11:40

Запад не будет воевать за Украину: какие гарантии безопасности может получить КиевВидео

11:40

Можно ли благоустраивать могилу до 40 дней после похорон: священник ответилВидео

11:02

Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ

10:58

В Венеции на кинофестивале появился триколор: МИД и Минкульт Украины отреагировали

Реклама
10:57

В США назвали способ окончания войны в Украине не в пользу Путина - СМИ

10:40

"Почти всегда обречены": путиниста Ефремова в семье ждало горе

10:36

Невыносимая жара накрывает Украину: где ударит +36 градусов

10:19

Ушел к своей музе: скончался известный композитор, муж Майи Плисецкой

10:07

Авто перевернулось на крышу: в Киеве произошло смертельное ДТП с полицейскими

10:02

Вся система снабжения армии РФ ослаблена: партизаны проникли в тыл врага

09:59

Курс доллара и евро с 1 сентября: нужно ли готовиться к резким скачкам

09:45

Ужасный персонаж: в Голливуде снимают фильм про диктатора Путина

09:37

"Царит неразбериха": как Трамп хочет закончить войну и почему Европа в замешательстве

09:27

ВСУ пробиваются возле Покровска, оккупантов массово ликвидируют - ISW

09:23

Зачем птицы купаются в песке: лишь единицы знают правильный ответВидео

09:00

В инвалидном кресле и не может говорить: в сети появилось видео Эдиты ПьехиВидео

08:25

Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

08:10

Россия пытает систематически и с фантазией: зачем РФ выходит из конвенции о предотвращении пытокмнение

08:04

Не важно на каком языке говоришь: Каменских разозлила своим высказыванием в СШАВидео

08:01

Впервые в истории: FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами КалибрВидео

07:30

Стал тенью себя: папарацци удалось сфотографировать неузнаваемого Микки Рурка

07:23

Гороскоп Таро на завтра 30 августа: Тельцам - планировать, Девам - не унывать

07:10

Где три различия между двумя мужчинами с гитарой: на поиски ответа есть всего 27 секунд

06:47

"Начало конца" войны: Россия изменила требования по Украине

Реклама
06:17

От уроков "Минска" к новой коалиции союзниковмнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с автомобилем у скалы за 10 сек

05:23

Зачем немцы кладут под ковер фольгу: необычный лайфхак

04:30

Признание и новый этап: трех знаков зодиака накроет волна удачи 29 августа

04:07

Почему кот лижет, а потом внезапно кусает - объяснение зоологов удивитВидео

03:30

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньгиВидео

02:34

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный БугВидео

02:05

Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

01:56

Алмаз, которому суждено стать бриллиантом: Ольга Сумская показала себя в юности

01:30

"Попросила положить конец": звезда "Гарри Поттера" раскрыла свой последний план

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять