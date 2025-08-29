"Ситуация стремительно начала обостряться": военный рассказал о боях за Покровск

Украинским подразделениям не удалось удержать поселок Леонтовичи.

Военный рассказал о боях за Покровск / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Кратко:

Оккупанты пытаются постепенно выйти к окраинам Лазурного

Захватчики пытаются окончательно закрепиться в поселке Удачное

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один. Об этом "Мучной" написал в своем Telegram-канале 29 августа.

"Ситуация стремительно начала снова обостряться", - подчеркнул военный. видео дня

Он сообщил, что украинским подразделениям не удалось удержать поселок Леонтовичи (до переименования - Первое Мая).

"Из-за массированного натиска вражеской пехоты, постоянной работы FPV-дронов и артиллерии каждый дом буквально оказался под ударами. Держать населенный пункт стало невозможно, поэтому наши бойцы отошли на подготовленные рубежи ближе к пригороду", - пояснил "Мучной".

Кроме того, по его словам, ВС РФ активизировались восточнее, со стороны террикона. Там оккупанты обустраивают позиции и пытаются постепенно выйти к окраинам Лазурного микрорайона в Покровске. Военнослужащий проинформировал о "ползучем продвижении", цель которого - "пробить выход на город".

Село Роза контролируют Силы обороны, но "Мучной" предупредил о "значительных рисках" для него. Он подчеркнул, что если врагу удается повторить сценарий как в Леонтовичах, может начаться прорыв и на этом отрезке.

В то же время захватчики пытаются окончательно закрепиться в поселке Удачное. По оценке военного, этот пункт может стать для них "килл-зоной". (kill zone - это место, где сосредотачивается огонь из засады, - ред.). Если ВС РФ проведут наращивание сил, боевые действия могут перейти в район шахты на севере. По словам воина, эта шахта уже рассматривается как ключевая точка для дальнейших боев.

Ситуация на Покровском направлении: что говорит командование

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ от 29 августа говорится, что за сутки на Покровском направлении остановили 37 штурмов. Бои с российскими войсками шли в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоэкономичное, Родинское, Лисовка, Сухой Яр, Даченское, Зверево, Удачное, Ореховое и Новоукраинка.

Ситуация на Покровском направлении: что говорят в ISW

29 августа аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что зафиксировано продвижение ВСУ на северо-восток от Покровска. Геолокационные данные подтверждают, что Силы обороны продвинулись вперед в населенном пункте Новоэкономичное, который на карте DeepState находится частично в серой зоне.

Инфографика: Главред

Ситуация возле Покровска - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские бойцы успешно контратаковали и зачистили от врага три села в Донецкой области. Среди которых: Михайловка, Зеленый Гай, Владимировка.

Ранее руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук сообщал, что сейчас есть угроза окружения Покровска, где сконцентрированы огромные силы врага.

Накануне аналитики ISW сообщали, что из-за провала в районе населенного пункта Доброполье российские оккупанты решили сконцентрировать свое внимание на Покровске.

Больше новостей:

