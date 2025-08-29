ВСУ пробиваются возле Покровска, оккупантов массово ликвидируют - ISW

Оккупационная армия продолжает любой ценой продвигаться на горячих направлениях и, похоже, готовит новую операцию.

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что сообщили аналитики:

ВСУ продвинулись возле Покровска

Враг прорывается на Покровском направлении с большими потерями

На Запорожском направлении у украинских военных есть успех

Украинские военные имеют успехи в районе Покровска, что в Донецкой области. Аналитики американского Института изучения войны(ISW) сообщили, что зафиксировано продвижение ВСУ на северо-восток от города.

Геолокационные данные подтверждают, что Силы обороны продвинулись вперед в населенном пункте Новоэкономичное, который на карте DeepState находится частично в серой зоне.

Штурмы армии РФ возле Покровска не прекращаются

В то же время оккупационные войска РФ не прекращают попыток атаковать украинскую оборону и также имеют продвижение в районе Покровска. Аналитики зафиксировали движение врага в южной части города и к северу от села Лысовка.

Покровск / Инфографика: Главред

Однако такие "успехи" противника стоят России очень дорого. Ведь малые пехотные группы с применением БПЛА часто разбивают и потери россиян очень значительны на Покровском направлении.

На Запорожском направлении ситуация напряженная

Кроме этого в ISW сообщили об успехе украинских защитников на западном направлении Запорожской области. Геолокационные данные подтверждают продвижение украинских сил в южной части Приморского, расположенного к северо-западу от Орехова.

В то же время вражеские войска закрепились в южной части населенного пункта вдоль Приднепровской железной дороги, а также украинские военные фиксируют перегруппировку, накопление резервов и проведение разведки врагом, что может свидетельствовать о подготовке масштабной операции.

Ситуация возле Покровска - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские бойцы успешно контратаковали и зачистили от врага три села в Донецкой области. Среди которых: Михайловка, Зеленый Гай, Владимировка.

Ранее руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук сообщал, что сейчас есть угроза окружения Покровска, где сконцентрированы огромные силы врага.

Накануне аналитики ISW сообщали, что из-за провала в районе населенного пункта Доброполье российские оккупанты решили сконцентрировать свое внимание на Покровске.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

