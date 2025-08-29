Буферная зона между Украиной и РФ: СМИ узнали, что предлагают в Европе

Кроме вопроса километража буферной зоны европейцы обсуждают и количество военных для миротворческой миссии.

Количество иностранных военных, которых могут направить в Украину, до сих пор неизвестно / Коллаж: Главред, фото: 4 ОВМБр, facebook.com/NATO

Главное:

Буферная зона между ВСУ и армией РФ может составлять 40 километров

Количество иностранных военных в Украине, вероятно, не будет превышать 60 тысяч

Окончательного варианта реализации миротворческой миссии пока нет

Между украинской и российской линиями фронта в рамках мирного соглашения могут создать 40-километровую буферную зону. Такой вариант рассматривают европейские лидеры.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов. По их словам, это предложение является одним из тех, которые рассматривают военные и гражданские чиновники в рамках послевоенного сценария, или перемирия в Украине.

Европейцы обсуждают варианты миротворческой миссии

Демилитаризованную территорию хотят создать для работы миротворческого контингента, который наблюдал бы за прекращением огня.

Сейчас чиновники все еще расходятся во мнениях относительно того, насколько глубокой должна быть буферная зона и сколько военных там надо разместить для надлежащего патрулирования. Сейчас звучат предложения по размещению от 4 до 60 тысяч военнослужащих.

Европейские лидеры не близки к реализации замысла

Страны-партнеры Украины пока не взяли на себя никаких обязательств и остается неизвестным то, согласится ли Киев на реализацию такого плана, ведь он, вероятно, будет предусматривать территориальные уступки.

"Они хватаются за соломинку... Россияне не боятся европейцев. И если они думают, что несколько британских и французских наблюдателей помешают им вторгнуться в Украину, то они ошибаются", - прокомментировал инициативу бывший чиновник Пентагона Джим Таунсенд.

Создание буферной зоны между Украиной и РФ - что известно

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский заявлял, что идея создания буферной зоны на 15 км по обе стороны линии фронта в Украине может быть опасной - это может привести к потере контроля над городами.

Накануне эксперт Олег Жданов оценил идею создания буферной зоны между ВСУ и оккупационными войсками страны-агрессора России, где должны были бы разместить европейские и британские войска, как маловероятную.

Ранее эксперт Тарас Загородний рассказал, что чем больше иностранных войск будет находиться на территории Украины, тем лучше. По сути, это уже будет вступлением в НАТО, если войска Альянса будут находиться на территории Украины в буферной зоне.

Об источнике: Politico Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

