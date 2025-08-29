Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

Кратко:
- Количество погибших в Киеве возросло до 23 человек
- Спасательная операция продолжается после ночного обстрела столицы
В Киеве продолжается масштабная спасательная операция после ночного удара российских оккупационных войск. Количество погибших продолжает расти.
"Продолжают поступать трагические известия из Дарницкого района. Уже известно о 22 погибших. Спасательная операция продолжается", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в 23:00.
Разрушения и повреждения инфраструктуры
В результате обстрелов повреждены 225 жилых домов, а также нежилая застройка, гаражи, дворы и общественные здания по всей столице. Районные администрации зафиксировали более 5400 выбитых окон, из которых почти 4 тысячи - в Голосеевском районе.
Действия спасателей и коммунальных служб
К ликвидации последствий привлечено почти 800 спасателей и 162 единицы техники. Совместно с коммунальными службами ГСЧС вывезла из мест повреждений более 2060 кубометров мусора и обломков.
"На основной локации в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы, будут продолжаться всю ночь. Есть люди, с которыми нет связи с момента атаки. Поэтому, к сожалению, количество подтвержденных погибших будет расти. Уже известно о 4 погибших детях, самому маленькому - всего два годика", - добавил Ткаченко.
Цели обстрелов и пострадавшие объекты
Глава КГВА также подчеркнул, что прицельными ударами по жилым домам, образовательным учреждениям, дипломатическим учреждениям и больницам Россия демонстрирует свое "стремление к миру". Сегодня оккупанты повредили Феофанию и областную больницу в Подольском районе.
Обновленные данные
Обновлено: по данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, по состоянию на 01:27 количество погибших в Киеве возросло до 23 человек.
Цель массовых атак - мнение эксперта
Россия продолжает применять тактику ракетно-дронных атак, направленных на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом в эфире Украинского Радиоотметил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.
По его словам, под ночными ударами оказались не только Киев, но и другие регионы страны.
"Ночью вся страна была красной на мониторинговых ресурсах, отслеживающих движение российских ракет и дронов. Это свидетельствует о продолжении тактики ракетного террора со стороны РФ, направленной на максимальное разрушение энергетической инфраструктуры. Через несколько дней наступит отопительный сезон, и разрушение энергосистемы грозит квартирам без света, тепла и связи. Это безусловно серьезный вызов для страны", - подчеркнул Селезнев.
Удары России - последние новости Украины
Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция. Последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.
Кроме того, под вражеской атакой оказались Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.
Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.
О персоне: Тимур Ткаченко
Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.
