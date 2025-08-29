Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

Тимур Ткаченко сообщает о погибших и поврежденных больницах, школах и жилых домах в столице.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов и искать пропавших людей / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Количество погибших в Киеве возросло до 23 человек

Спасательная операция продолжается после ночного обстрела столицы

В Киеве продолжается масштабная спасательная операция после ночного удара российских оккупационных войск. Количество погибших продолжает расти.

"Продолжают поступать трагические известия из Дарницкого района. Уже известно о 22 погибших. Спасательная операция продолжается", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в 23:00. видео дня

Разрушения и повреждения инфраструктуры

В результате обстрелов повреждены 225 жилых домов, а также нежилая застройка, гаражи, дворы и общественные здания по всей столице. Районные администрации зафиксировали более 5400 выбитых окон, из которых почти 4 тысячи - в Голосеевском районе.

Действия спасателей и коммунальных служб

К ликвидации последствий привлечено почти 800 спасателей и 162 единицы техники. Совместно с коммунальными службами ГСЧС вывезла из мест повреждений более 2060 кубометров мусора и обломков.

"На основной локации в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы, будут продолжаться всю ночь. Есть люди, с которыми нет связи с момента атаки. Поэтому, к сожалению, количество подтвержденных погибших будет расти. Уже известно о 4 погибших детях, самому маленькому - всего два годика", - добавил Ткаченко.

Цели обстрелов и пострадавшие объекты

Глава КГВА также подчеркнул, что прицельными ударами по жилым домам, образовательным учреждениям, дипломатическим учреждениям и больницам Россия демонстрирует свое "стремление к миру". Сегодня оккупанты повредили Феофанию и областную больницу в Подольском районе.

Обновленные данные

Обновлено: по данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, по состоянию на 01:27 количество погибших в Киеве возросло до 23 человек.

Цель массовых атак - мнение эксперта

Россия продолжает применять тактику ракетно-дронных атак, направленных на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом в эфире Украинского Радиоотметил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, под ночными ударами оказались не только Киев, но и другие регионы страны.

"Ночью вся страна была красной на мониторинговых ресурсах, отслеживающих движение российских ракет и дронов. Это свидетельствует о продолжении тактики ракетного террора со стороны РФ, направленной на максимальное разрушение энергетической инфраструктуры. Через несколько дней наступит отопительный сезон, и разрушение энергосистемы грозит квартирам без света, тепла и связи. Это безусловно серьезный вызов для страны", - подчеркнул Селезнев.

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция. Последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.

Кроме того, под вражеской атакой оказались Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.

О персоне: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

