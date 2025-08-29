Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

Руслан Иваненко
29 августа 2025, 02:05
243
Тимур Ткаченко сообщает о погибших и поврежденных больницах, школах и жилых домах в столице.
Киев
Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов и искать пропавших людей / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Количество погибших в Киеве возросло до 23 человек
  • Спасательная операция продолжается после ночного обстрела столицы

В Киеве продолжается масштабная спасательная операция после ночного удара российских оккупационных войск. Количество погибших продолжает расти.

"Продолжают поступать трагические известия из Дарницкого района. Уже известно о 22 погибших. Спасательная операция продолжается", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в 23:00.

видео дня

Разрушения и повреждения инфраструктуры

В результате обстрелов повреждены 225 жилых домов, а также нежилая застройка, гаражи, дворы и общественные здания по всей столице. Районные администрации зафиксировали более 5400 выбитых окон, из которых почти 4 тысячи - в Голосеевском районе.

Действия спасателей и коммунальных служб

К ликвидации последствий привлечено почти 800 спасателей и 162 единицы техники. Совместно с коммунальными службами ГСЧС вывезла из мест повреждений более 2060 кубометров мусора и обломков.

"На основной локации в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы, будут продолжаться всю ночь. Есть люди, с которыми нет связи с момента атаки. Поэтому, к сожалению, количество подтвержденных погибших будет расти. Уже известно о 4 погибших детях, самому маленькому - всего два годика", - добавил Ткаченко.

Цели обстрелов и пострадавшие объекты

Глава КГВА также подчеркнул, что прицельными ударами по жилым домам, образовательным учреждениям, дипломатическим учреждениям и больницам Россия демонстрирует свое "стремление к миру". Сегодня оккупанты повредили Феофанию и областную больницу в Подольском районе.

Обновленные данные

Обновлено: по данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, по состоянию на 01:27 количество погибших в Киеве возросло до 23 человек.

Цель массовых атак - мнение эксперта

Россия продолжает применять тактику ракетно-дронных атак, направленных на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом в эфире Украинского Радиоотметил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, под ночными ударами оказались не только Киев, но и другие регионы страны.

"Ночью вся страна была красной на мониторинговых ресурсах, отслеживающих движение российских ракет и дронов. Это свидетельствует о продолжении тактики ракетного террора со стороны РФ, направленной на максимальное разрушение энергетической инфраструктуры. Через несколько дней наступит отопительный сезон, и разрушение энергосистемы грозит квартирам без света, тепла и связи. Это безусловно серьезный вызов для страны", - подчеркнул Селезнев.

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция. Последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.

Кроме того, под вражеской атакой оказались Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.

Читайте также:

О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12.2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине атака дронов Ракетная атака на Украину ракетная атака на Киев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

02:05Война
США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

01:01Война
"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

23:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Путь достатка откроется для четырех знаков зодиака 28 августа: кто в списке

Путь достатка откроется для четырех знаков зодиака 28 августа: кто в списке

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

Последние новости

02:34

Настоящее название стерли в начале ХХ века: кто и почему переименовал Южный Буг

02:05

Количество погибших в Киеве возросло: власти раскрыли масштабы ночного удара

01:56

Алмаз, которому суждено стать бриллиантом: Ольга Сумская показала себя в юности

01:30

"Попросила положить конец": звезда "Гарри Поттера" раскрыла свой последний план

01:01

США дают "зеленый свет" большому пакету вооружения: что получат ВСУ в ближайшее время

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
00:50

Жена Monatik случайно засветила лицо восьмимесячного сына

00:08

Невероятный старт и напряженный финал: "Полесье" едва не сотворило сенсацию в Италии

28 августа, четверг
23:56

Победительница "Холостяка-13" экстренно покинула страну из-за суда

23:35

Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывали от старшего сына важную тайну: причина

Реклама
23:16

В Польше разбился истребитель F-16 - что известно об авиакатастрофеВидео

23:14

"Шах и мат" для Кремля: аналитик предложил неочевидный ход для завершения войны

22:28

На дорогах заметили необычный знак - о чем предупреждают черно-белые квадраты

22:19

Смертельный сигнал: как по цвету дыма определить "здоровье" двигателя автомобиля

21:56

Как определить, что морковь созрела - лучше дни для сбора урожая

21:04

"Действует в пользу России": президент Португалии заявил, что Трамп - советский агентВидео

20:57

Чеснок будет размером с кулак: простой шаг в августе, который изменит урожайВидео

20:55

Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне - Белый домВидео

20:37

Эксперты назвали 5 лучших и худших продуктов для женщин 50+ лет

20:36

Переговоры между Зеленским и Путиным не состоятся - Мерц назвал причину

20:07

"Будет на бумаге": Зеленский рассказал, когда появятся гарантии безопасности

Реклама
20:03

Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

19:44

Трамп поставил дедлайн: раскрыто, когда будет подписано сделку между Украиной и РФВидео

19:33

Джордж Клуни не смог участвовать в Венецианском кинофестивале: в чем причина

19:22

Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

19:10

Отложенный террор по Киеву: что устроила РФмнение

19:03

В Украине дорожает один из важнейших продуктов - что будет с ценами в сентябре

18:33

Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

18:20

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

18:14

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

17:52

Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

17:48

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

17:40

Большой церковный праздник 29 августа: что нельзя делать в этот день

17:40

Не на ту напала: Волочкова получила неожиданную ответку от поклонницы

17:39

Венгрия запретила въезд командующему СБС - ответ "Мадяра" и реакция Зеленского

17:21

Экс-жена Александра Цекало подала на него в суд из-за алиментов

17:19

Речь не о территориях: политолог назвал сложный вопрос на переговорах с РФ

17:07

Очень сложно: Лорак жалуется на дочь, которая подружилась с дочерью Киркорова

16:56

УПЦ МП официально признали связанной с РПЦ - что ждет церковь дальше и будет ли запрет

16:45

"Удары успешные": в Кремле цинично высказались об атаке на КиевФотоВидео

16:36

Украина погрузится в экстремальную жару: синоптик рассказал, когда ударит +32

Реклама
16:23

"Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии

16:11

Украина может освободить все оккупированные территории: в Минобороны раскрыли детали

15:54

Была ли Украина прародиной индоевропейцев: Курганная теория Гимбутас

15:48

София Ротару показала изувеченный Россией Киев: что написала певица

15:38

Исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие - что нарушил артистВидео

15:14

РФ заплатит за удар по Киеву: в ЕС анонсировали новые сокрушительные санкции

15:09

Сколько еще Россия может воевать против Украины - в Минобороны назвали сроки

15:06

Кем были тавры: жестокие ритуалы и загадка исчезновения

14:58

Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году: какие предусмотрены штрафы

14:57

"Два прямых прилета в дом": Игнат - о подлой атаке на КиевФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять