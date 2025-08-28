Укр
Ракета разнесла подъезд жилой пятиэтажки в Киеве, под завалами люди: что известно

Анна Ярославская
28 августа 2025, 08:23обновлено 28 августа, 09:21
278
Как минимум три человека погибли на месте "прилета" по жилому дому на Дарнице.
Ракетный удар по Киеву
Под завалами дома на Бориспольской могут оставаться люди — спасатели разбирают руины / Коллаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS

Кратко:

  • В столице продолжается спасательная операция после ночного удара РФ
  • Работают 500 спасателей и 1000 полицейских
  • Пострадали десятки человек, есть жертвы

В Киеве продолжается спасательная операция после ночного ракетно-дронового удара страны -агрессора РФ. По данным мэра столицы Виталия Кличко, 38 человек пострадали, 30 из них госпитализировали в столичные больницы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 08:08 известно уже по меньшей мере о восьми погибших. Среди них один ребенок.

видео дня

Обновлено. По состоянию на 08:30 количество пострадавших в результате российской атаки на Киев выросло до 45 человек, сообщили в КМВА.

Последствия атаки зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, три человека погибли на месте "прилета" по жилому дому на улице Бориспольской на Дарнице. Тут вражеская ракета уничтожила подъезд пятиэтажки. Под завалами могут находиться люди (как минимум три человека).

"Достали фрагменты тел – впереди еще сложная идентификация. Около 30 человек ранены", - сообщил Клименко.

Из-под завалов удалось достать живыми трех человек.

Смотрите видео - Клименко рассказал о спасательной операции в Киеве:

Скриншот

На одной из локаций работает новый специальный мобильный отряд ГосЧС "Дельта".

Вовлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы спасатели могли быстрее работать.

Смотрите видео - Жители Киева ждут от спасателей новостей о своих родных:

Скриншот

Всего по Киеву одновременно работает около 500 спасателей и 1000 полицейских.

Полиция Киева работает с пострадавшими. Более 60 следственно-оперативных групп уже на местах – принимают заявления граждан, фиксируют последствия обстрела.

  • Атака РФ на Киев 28 августа 2025
    Атака РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Атака РФ на Киев 28 августа 2025
    Атака РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Атака РФ на Киев 28 августа 2025
    Атака РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Атака РФ на Киев 28 августа 2025
    Атака РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Атака РФ на Киев 28 августа 2025
    Атака РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: t.me/Klymenko_MVS

Обновлено. Спикер ГосЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек.

По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, либо были там просто прописаны.

Смотрите видео - В ГСЧС рассказали подробности поисковой операции на месте "прилета":

Скриншот

Массированный удар РФ по Украине - главное

Как писал Главред, в ночь на 28 августа армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Подробности читайте в материале: Массированный удар РФ по Киеву: погибли дети, разрушены жилые дома.

Кроме того, под вражеской атакой оказались Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака дронов длилась более 11 часов 30 минут – с 19:30 27 августа. Ракетная атака продолжалась 3 часа 5 минут - с 02:58 по 06:03.

В Киевской области есть разрушения, пострадал один человек.

В Запорожье российская оккупационная армия атаковала предприятие.

Кроме того, армия РФ нанесла удар по парку поездов "Укрзализныци". Вспыхнул пожар, поврежден подвижной состав.

  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС

18:55

