Рой "Шахедов", баллистика и "Кинжалы": враг массированно атаковал Киев

Руслан Иваненко
28 августа 2025, 04:20обновлено 28 августа, 05:24
/ Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, МО РФ, скриншот

Вечером 27 августа российские войска снова атаковали Киев дронами-камикадзе "Шахед". Уже ночью 28 августа в столице прогремели взрывы - на этот раз враг нанес ракетный удар.

"Продолжается угроза применения баллистического вооружения. Работает ПВО!" - сообщили в КГВА около 03:00.

Около того же часа мэр столицы Виталий Кличко отметил, что медики выехали в Днепровский район. Экстренные службы также работают в Шевченковском и Дарницком районах, а обломки обнаружены в Деснянском.

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, по состоянию на 04:00 известно о пожаре:

  • в многоэтажке в Днепровском районе;
  • в детском саду в Дарницком районе.

Кличко сообщил, что госпитализировали двух пострадавших. В Дарницком районе повреждены два жилых дома, горит нежилая застройка. В Днепровском обломки упали на трехэтажное офисное здание, вызвав возгорание.

В Шевченковском районе зафиксированы повреждения нежилых объектов.

Около четырех ночи враг поднял в воздух МиГ-31К и нанес удар аэробаллистическими ракетами "Кинжал", сообщили в Воздушных силах Украины.

По словам начальника КГВА Тимура Ткаченко, по состоянию на 04:30 количество пострадавших возросло до четырех мужчин, а уже на 04:44 - до пяти. Около пяти утра количество пострадавших увеличилось до 12 человек. Предварительно известно о трех погибших, среди которых 14-летний ребенок.

Российские войска цинично обстреливают жилые районы. В Дарницком районе прямое попадание пришлось на пятиэтажку - повреждены все этажи, от пятого до первого. Среди пострадавших есть дети: ранены два брата в возрасте 10 и 18 лет, 10-летний мальчик госпитализирован. Кроме того, травмы получил 17-летний подросток.

По информации Виталия Кличко, в Днепровском и Дарницком районах Киева возникли пожары в девятиэтажных домах. В Днепровском районе горит жилой дом, в Дарницком обломки БПЛА упали на крышу девятиэтажки, вызвав возгорание.

Тем временем атака продолжается, в воздушном пространстве Украины зафиксированы крылатые ракеты. Экстренные службы продолжают работать на местах событий.

Новость дополняется. . . . .

