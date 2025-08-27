Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Этого было бы достаточно": эксперт назвал количество ракет, способных изменить ход войны

Руслан Иваненко
27 августа 2025, 19:53обновлено 27 августа, 20:33
77
Военный эксперт оценивает эффективность украинских разработок и дронов в случае ударов по российским объектам.
Ракета, Нептун, Гром-2
Специалист объясняет, как ракеты "Фламинго" и "Длинный Нептун" могут усилить стратегические возможности Украины / коллаж: Главред, фото: wikipedia

Читайте в материале:

  • Как ERAM и "Фламинго" могут ударить по российским объектам
  • Что изменит на фронте передача дальнобойных ракет Украине
  • Какие возможности получает Украина благодаря новым ракетам и дронам

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь уверен, что передача Украине 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) могла бы существенно повлиять на ход боевых действий. Об этом он заявил в эфире "24 Канала", комментируя информацию американского сенатора Линдси Грэма о возможной отмене ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет против России.

Что такое ERAM и как они работают

"Есть информация, что США могут нам сейчас передать или продать за европейские деньги 3 350 ракет ERAM. Это фактически ракета-бомба, КАБ с двигателем, если проще объяснять, с дальностью до 400-450 км. Это очень и очень важное средство, которое нам бы прежде всего могло изменить ситуацию именно на поле боя. Потому что как раз КАБов с дальностью несколько сотен километров для украинских сил обороны, для авиации украинской точно не хватает", - отметил Самусь.

видео дня

Баланс сил на фронте

По словам эксперта, россияне уже несколько лет активно применяют собственные КАБы, тогда как Украина имеет ограниченное количество французских HAMMER и американских JDAM.

"И 3 350 ERAM, если это будет в масштабе года, - это уже что-то хотя бы примерно то, что нам нужно. Плюс еще украинские разработки, которые я надеюсь, через некоторое время также станут в бой", - добавил Самусь.

Сомнения относительно ударов по России

В то же время эксперт сомневается, что Трамп позволит применять ERAM на территории России: "По мнению Трампа и его команды, какой-то конкретный шаг, который уже реализован, не может использоваться как карта на переговорах.

И поэтому я очень сомневаюсь, что на данный момент, когда Трамп не теряет надежду все же уговорить, убедить, надавить на Путина, позволит бить по российской территории. С другой стороны, нам бы, если бы просто передали/продали эти 3 тыс 350 ракето-бомб ERAM и мы бы били ими просто по фронту на всю глубину включая Крым, этого уже было бы достаточно для того, чтобы использовать их эффективно".

Украинские ракеты и дроны как альтернатива

Самусь подчеркнул, что для ударов по российской территории Украине было бы эффективнее использовать собственные ракеты и дроны: "Если ракета "Фламинго" реально пойдет в серию и будет эффективна, то нам не надо никакие разрешения. Вот самое главное - бить по России, не ожидая разрешений, или чтобы нас или наши способности использовали за столом переговоров. Не надо нас использовать, лучше мы используем свой "Фламинго" или "Длинный Нептун", чтобы у нас были козырные карты".

Ракета
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Возможности ракеты "Фламинго"

Он добавил, что производство 7 "Фламинго" в день с дальностью 3 тыс. км и боезарядом 1 тыс. кг является "очень смелой" заявкой: "Это очень важный аргумент для того, чтобы пройтись по российским объектам, да еще и до Урала точно. Прилет одного "Фламинго", я думаю, что после такого удара НПЗ российский не мог бы просто долгое время продолжать свою работу. Я не говорю уже об ударе по Елабуге, где производят "Шахеды" - несколько "Фламинго" могли бы изменить ситуацию на долго", - подчеркнул эксперт.

Вопрос эффективности

В то же время Самусь отметил, что сейчас важным остается вопрос, сможет ли ракета прорвать российское ПВО и точно поразить объект на расстоянии 3 тыс. км: "Если он будет эффективным, я думаю, по количеству дело не станет", - резюмировал эксперт.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться прорываться на фронте, однако их ресурсы заметно истощаются. Есть вероятность, что уже осенью интенсивность атак уменьшится, отметил спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

Летняя наступательная кампания РФ в Украине фактически провалилась, ведь большинство задач, которые Москва планировала выполнить с апреля по август 2025 года, остались нереализованными, рассказал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Кроме того, российские оккупационные войска смогли продвинуться на Днепропетровщине и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка, где продолжаются ожесточенные бои.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

20:56Мир
Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

20:41Украина
В Украину возвращается невыносимая жара: синоптики назвали дату резкого похолодания

В Украину возвращается невыносимая жара: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:44Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

Последние новости

20:58

Как приготовить обычное куриное филе, чтобы все ахнули - отменный рецепт

20:57

Будут расти не по дням, а по часам: ТОП-10 шагов, как ускорить рост волос

20:56

Зеленский назначил нового посла Украины в США - кто им стал

20:41

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

20:35

Где три отличия между двумя котами: только "гений головоломок" их найдет за 27 секунд

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
20:14

В Украине заметили экзотическую птицу: куда прилетели пернатые невероятной красоты

19:56

Как понять, что мужчина тайно влюблен в вас: 4 неочевидных сигнала психологов

19:53

"Этого было бы достаточно": эксперт назвал количество ракет, способных изменить ход войны

19:44

На что указывает большой палец - ученые раскрыли его связь с размером мозга

Реклама
19:44

В Украину возвращается невыносимая жара: синоптики назвали дату резкого похолодания

19:23

Переселенцам выплатят до двух миллионов гривен на жилье: Кабмин принял решение

19:11

Путин готовит ловушку на встречу с Зеленским - чем закончатся переговорыВидео

19:10

Пока США мечтают о завершении войны в 2025 году, Путин готовит новый удармнение

18:55

Дадут урожай уже через месяц: что можно посеять или посадить в сентябреВидео

18:37

Экс-жена футболиста Пятова похвасталась идеальным мужчиной

18:33

Почему коты так любят пить воду из крана: интересное объяснение ветеринара

18:25

Украина может победы Россию в войне - бойцы ГУР назвали единственный метод

18:15

Денег не взял: Тополя рассказал, какую услугу ему оказал Зеленский

17:52

Какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу: нумерологи объяснили

17:51

"Они поспорили на деньги": Бужинская рассказала правду о знакомстве с мужем

Реклама
17:45

Украинцам грозит "замораживание" пенсий: кто рискует остаться без выплат

17:37

Каленюк из ЦБК называет наших воинов "московскими гнидами", а сама скрывает мужа от мобилизации, – военный

17:28

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

17:24

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:14

Прикован к постели: ведущего "В мире животных" Николая Дроздова бросили дочери

16:55

Обвал цены на 12%: стоимость одного фрукта в Украине резко уменьшилась

16:52

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

16:50

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

16:49

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

16:42

Чем отличаются два парня: отличия надо найти всего за 27 секунд

16:41

Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

15:50

Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

15:48

Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

15:45

Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать УкраинеВидео

15:31

"Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужемВидео

Реклама
15:29

У врага проблемы на фронте: в ВСУ сказали, когда наступление РФ пойдет на спад

15:22

Малолетняя дочь путинистки Борисовой сделала грудь

15:03

Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали

14:59

Угроза окружения и котла: известно о сложной ситуации возле ключевого города

14:56

В переговорах по территориям "компромисс невозможен": появился мрачный прогнозВидео

14:52

"Супермен" - новый фильм о легендарном супергерое доступен на Киевстар ТВ

14:44

Когда жажда жизни сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму "Живой"

14:42

В Украине нашли действующий вулкан: где находится чудо, о котором мало кто знает

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять