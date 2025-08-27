"Этого было бы достаточно": эксперт назвал количество ракет, способных изменить ход войны

Военный эксперт оценивает эффективность украинских разработок и дронов в случае ударов по российским объектам.

Специалист объясняет, как ракеты "Фламинго" и "Длинный Нептун" могут усилить стратегические возможности Украины / коллаж: Главред, фото: wikipedia

Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь уверен, что передача Украине 3 350 ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) могла бы существенно повлиять на ход боевых действий. Об этом он заявил в эфире "24 Канала", комментируя информацию американского сенатора Линдси Грэма о возможной отмене ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет против России.

Что такое ERAM и как они работают

"Есть информация, что США могут нам сейчас передать или продать за европейские деньги 3 350 ракет ERAM. Это фактически ракета-бомба, КАБ с двигателем, если проще объяснять, с дальностью до 400-450 км. Это очень и очень важное средство, которое нам бы прежде всего могло изменить ситуацию именно на поле боя. Потому что как раз КАБов с дальностью несколько сотен километров для украинских сил обороны, для авиации украинской точно не хватает", - отметил Самусь. видео дня

Баланс сил на фронте

По словам эксперта, россияне уже несколько лет активно применяют собственные КАБы, тогда как Украина имеет ограниченное количество французских HAMMER и американских JDAM.

"И 3 350 ERAM, если это будет в масштабе года, - это уже что-то хотя бы примерно то, что нам нужно. Плюс еще украинские разработки, которые я надеюсь, через некоторое время также станут в бой", - добавил Самусь.

Сомнения относительно ударов по России

В то же время эксперт сомневается, что Трамп позволит применять ERAM на территории России: "По мнению Трампа и его команды, какой-то конкретный шаг, который уже реализован, не может использоваться как карта на переговорах.

И поэтому я очень сомневаюсь, что на данный момент, когда Трамп не теряет надежду все же уговорить, убедить, надавить на Путина, позволит бить по российской территории. С другой стороны, нам бы, если бы просто передали/продали эти 3 тыс 350 ракето-бомб ERAM и мы бы били ими просто по фронту на всю глубину включая Крым, этого уже было бы достаточно для того, чтобы использовать их эффективно".

Украинские ракеты и дроны как альтернатива

Самусь подчеркнул, что для ударов по российской территории Украине было бы эффективнее использовать собственные ракеты и дроны: "Если ракета "Фламинго" реально пойдет в серию и будет эффективна, то нам не надо никакие разрешения. Вот самое главное - бить по России, не ожидая разрешений, или чтобы нас или наши способности использовали за столом переговоров. Не надо нас использовать, лучше мы используем свой "Фламинго" или "Длинный Нептун", чтобы у нас были козырные карты".

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Возможности ракеты "Фламинго"

Он добавил, что производство 7 "Фламинго" в день с дальностью 3 тыс. км и боезарядом 1 тыс. кг является "очень смелой" заявкой: "Это очень важный аргумент для того, чтобы пройтись по российским объектам, да еще и до Урала точно. Прилет одного "Фламинго", я думаю, что после такого удара НПЗ российский не мог бы просто долгое время продолжать свою работу. Я не говорю уже об ударе по Елабуге, где производят "Шахеды" - несколько "Фламинго" могли бы изменить ситуацию на долго", - подчеркнул эксперт.

Вопрос эффективности

В то же время Самусь отметил, что сейчас важным остается вопрос, сможет ли ракета прорвать российское ПВО и точно поразить объект на расстоянии 3 тыс. км: "Если он будет эффективным, я думаю, по количеству дело не станет", - резюмировал эксперт.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться прорываться на фронте, однако их ресурсы заметно истощаются. Есть вероятность, что уже осенью интенсивность атак уменьшится, отметил спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

Летняя наступательная кампания РФ в Украине фактически провалилась, ведь большинство задач, которые Москва планировала выполнить с апреля по август 2025 года, остались нереализованными, рассказал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Кроме того, российские оккупационные войска смогли продвинуться на Днепропетровщине и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка, где продолжаются ожесточенные бои.

