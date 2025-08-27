Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

Войска РФ пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине, продолжаются ожесточенные бои, сообщил спикер ОСГВ "Днепр".

https://glavred.info/front/rossiyane-zashli-v-eshche-odnu-oblast-ukrainy-v-vsu-rasskazali-kakaya-seychas-situaciya-10693181.html Ссылка скопирована

РФ продвинулась на Днепропетровщине, какая сейчас ситуация / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем сообщили в ОСГВ "Днепр":

Россияне продвинулись на Днепропетровщину, где продолжаются бои за Запорожское и Новогеоргиевку

Враг накопил значительные человеческие ресурсы для штурма

Российские оккупационные войска смогли продвинуться на Днепропетровщине и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка, где продолжаются ожесточенные бои. Об этом в комментарии Укринформу заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

"Там (села Запорожское и Новогеоргиевка - ред.) еще идут бои, но, если коротко, вчера россияне зашли двумя небольшими группами: одна - восемь, вторая - 15 человек, и пытались закрепиться, вести бои. Оттуда их пытались выбросить, и, вроде бы, закрепиться им не удалось, хотя они не прекращают попыток", - отметил спикер. видео дня

По его словам, противник уже пытается действовать не только на окраинах, но и непосредственно внутри населенных пунктов.

Трегубов отметил, ВСУ принимают меры для уменьшения риска новых атак, в частности уничтожают вражеские силы и усиливают оборону дополнительным личным составом и беспилотниками.

По мнению спикера ОСГВ "Днепр", основная проблема заключается в значительных ресурсах россиян, ведь они накопили большое количество военных и направляют их на фронт малыми группами.

"Надо понимать, что у одной мобильной группы у них сейчас стабилизировалось количество на пяти лицах, но может быть так, что, например, на одном полигоне готовят 170 таких малых групп. Их по пять, но их 170", - пояснил Трегубов.

Такие группы враг использует для поиска слабых мест между украинскими опорниками, а также наносит удары артиллерией и дронами.

"В этой ситуации россияне пытаются этими группами даже не взять эти опорники, а пройти мимо них, уже за ними объединяться. Такая ситуация была как раз на Покровском направлении, такую же ситуацию они (пытаются создавать - ред.) сейчас на Новопавловском, пользуясь тем, что у них большое количество личного состава", - подчеркнул он.

ОСГВ "Днепр" / Инфографика: Главред

Как Россия будет продолжать войну - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия несет значительные потери в живой силе, технике и вооружении, необходимых для ведения войны против Украины. Запасы отдельных стратегически важных ресурсов уже почти исчерпаны. При этом даже такая критическая ситуация не станет преградой для кремлевского диктатора Владимира Путина, отметил в интервью Главреду бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

"У Путина какое-то маниакальное беспокойство об Украине. Если Сталин остановился в Финляндии, вырвав часть территорий, и решил подписать договор, то Путин в Украине пошел на принцип: добить и все", - пояснил он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться прорываться на фронте, однако их ресурсы заметно истощаются. Есть вероятность, что уже осенью интенсивность атак уменьшится, отметил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

В то же время на Новопавловском направлении более месяца продолжается активное продвижение армии страны-агрессора, сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

Летняя наступательная кампания РФ в Украине фактически провалилась, ведь большинство задач, которые Москва планировала выполнить с апреля по август 2025 года, остались нереализованными, рассказал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Другие новости:

Об источнике: ОСУВ "Днепр" Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред