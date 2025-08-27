Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

Юрий Берендий
27 августа 2025, 16:41
2234
Войска РФ пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине, продолжаются ожесточенные бои, сообщил спикер ОСГВ "Днепр".
Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация
РФ продвинулась на Днепропетровщине, какая сейчас ситуация / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

О чем сообщили в ОСГВ "Днепр":

  • Россияне продвинулись на Днепропетровщину, где продолжаются бои за Запорожское и Новогеоргиевку
  • Враг накопил значительные человеческие ресурсы для штурма

Российские оккупационные войска смогли продвинуться на Днепропетровщине и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка, где продолжаются ожесточенные бои. Об этом в комментарии Укринформу заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

"Там (села Запорожское и Новогеоргиевка - ред.) еще идут бои, но, если коротко, вчера россияне зашли двумя небольшими группами: одна - восемь, вторая - 15 человек, и пытались закрепиться, вести бои. Оттуда их пытались выбросить, и, вроде бы, закрепиться им не удалось, хотя они не прекращают попыток", - отметил спикер.

видео дня

По его словам, противник уже пытается действовать не только на окраинах, но и непосредственно внутри населенных пунктов.

Трегубов отметил, ВСУ принимают меры для уменьшения риска новых атак, в частности уничтожают вражеские силы и усиливают оборону дополнительным личным составом и беспилотниками.

По мнению спикера ОСГВ "Днепр", основная проблема заключается в значительных ресурсах россиян, ведь они накопили большое количество военных и направляют их на фронт малыми группами.

"Надо понимать, что у одной мобильной группы у них сейчас стабилизировалось количество на пяти лицах, но может быть так, что, например, на одном полигоне готовят 170 таких малых групп. Их по пять, но их 170", - пояснил Трегубов.

Такие группы враг использует для поиска слабых мест между украинскими опорниками, а также наносит удары артиллерией и дронами.

"В этой ситуации россияне пытаются этими группами даже не взять эти опорники, а пройти мимо них, уже за ними объединяться. Такая ситуация была как раз на Покровском направлении, такую же ситуацию они (пытаются создавать - ред.) сейчас на Новопавловском, пользуясь тем, что у них большое количество личного состава", - подчеркнул он.

ОСГВ
ОСГВ "Днепр" / Инфографика: Главред

Как Россия будет продолжать войну - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия несет значительные потери в живой силе, технике и вооружении, необходимых для ведения войны против Украины. Запасы отдельных стратегически важных ресурсов уже почти исчерпаны. При этом даже такая критическая ситуация не станет преградой для кремлевского диктатора Владимира Путина, отметил в интервью Главреду бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

"У Путина какое-то маниакальное беспокойство об Украине. Если Сталин остановился в Финляндии, вырвав часть территорий, и решил подписать договор, то Путин в Украине пошел на принцип: добить и все", - пояснил он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться прорываться на фронте, однако их ресурсы заметно истощаются. Есть вероятность, что уже осенью интенсивность атак уменьшится, отметил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

В то же время на Новопавловском направлении более месяца продолжается активное продвижение армии страны-агрессора, сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

Летняя наступательная кампания РФ в Украине фактически провалилась, ведь большинство задач, которые Москва планировала выполнить с апреля по август 2025 года, остались нереализованными, рассказал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Другие новости:

Об источнике: ОСУВ "Днепр"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" (ОСУВ "Днепр"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

17:28Мир
Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:24Экономика
Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

16:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

Почему Украина не бьет по России новыми дальнобойными ракетами - раскрыт нюанс

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

"Все это знают": в Бразилии сказали, когда закончится война в Украине

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

Последние новости

17:52

Какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу: нумерологи объяснили

17:51

"Они поспорили на деньги": Бужинская рассказала правду о знакомстве с мужем

17:45

Украинцам грозит "замораживание" пенсий: кто рискует остаться без выплат

17:37

Каленюк из ЦБК называет наших воинов "московскими гнидами", а сама скрывает мужа от мобилизации, – военный

17:28

Президент Азербайджана заявил о вторжении России и оккупации страны - что произошло

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
17:24

Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

17:14

Прикован к постели: ведущего "В мире животных" Николая Дроздова бросили дочери

16:55

Обвал цены на 12%: стоимость одного фрукта в Украине резко уменьшилась

16:52

Выезжать за границу сможет еще одна категория граждан: КМУ принял важное решение

Реклама
16:50

Первые дуновения осени принесут счастье: какие ТОП-3 знака получат подарок от судьбы

16:49

Гороскоп на сентябрь 2025: Водолеям - хорошие новости, Рыбам - испытания

16:42

Чем отличаются два парня: отличия надо найти всего за 27 секунд

16:41

Россияне зашли в еще одну область Украины - в ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация

16:28

Энрике Иглесиас станет отцом в четвертый раз: кто родит ему ребенка

16:25

Посевной календарь на сентябрь 2025: что нужно сделать в саду и на огороде

16:22

Мужчинам 18-22 лет разрешили пересекать границу: когда заработают изменения

16:19

Одно движение и "слепые зоны" исчезнут: что стоит сделать водителям в автоВидео

15:53

Трамп убедил Орбана: в Politico узнали о договоренности насчет Украины

15:50

Семья Брюса Уиллиса приняла важное решение

15:48

Куда улетают аисты: орнитолог объяснил, как птицы преодолевают путь в Африку

Реклама
15:45

Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать УкраинеВидео

15:31

"Это жизнь": Елена Мозговая рассказала о расставании с мужемВидео

15:29

У врага проблемы на фронте: в ВСУ сказали, когда наступление РФ пойдет на спад

15:22

Малолетняя дочь путинистки Борисовой сделала грудь

15:03

Известная украинская певица развелась с мужем после десяти лет брака - детали

14:59

Угроза окружения и котла: известно о сложной ситуации возле ключевого города

14:56

В переговорах по территориям "компромисс невозможен": появился мрачный прогнозВидео

14:52

"Супермен" - новый фильм о легендарном супергерое доступен на Киевстар ТВ

14:44

Когда жажда жизни сильнее смерти: телеканал 2+2 снимает военную драму "Живой"

14:42

В Украине нашли действующий вулкан: где находится чудо, о котором мало кто знает

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

13:57

Переговоры с РФ: Зеленский сделал резкое заявление и назвал главное условие

13:57

При встрече лучше бежать: названа опасная и ядовитая рыба, которая живет в УкраинеВидео

13:38

Как один правитель Украины полностью изменил ее будущее - все решило трудное решениеВидео

12:58

Обколотые: предательниц Лорак и Асти высмеяли в России

12:58

На глазах жены: Усик устроил дикие танцы с ДорофеевойВидео

12:49

Подрыв и мощный пожар: СМИ раскрыли детали взрыва на нефтепроводе в РФ

12:47

"При Порошенко Путин заработал $36 млрд на "Дружбе", а теперь нардеп примазывается к её подрыву" – военный

12:46

"Путин готовит ловушку": Фесенко объяснил, почему отказ Киева от территорий - не главноеВидео

Реклама
12:38

Тейлор Свифт впервые выходит замуж - кто жених и сколько стоит обручальное кольцо

12:20

Перцовыми баллончиками: команда психованной Аллегровой как могла, разгоняла прессуВидео

12:20

"Начинается процесс": беременная предательница Тодоренко сделала признание

12:18

Результат за копейки: хозяйкам советуют натирать окна жидкостью для мытья посудыВидео

12:11

За лето РФ захватила лишь 0,3% Украины и готовит зимний реванш - Bild

12:08

Сознательный террор: РФ ударила по энергетическим объектам в шести областях

12:01

Прогноз погоды на 1 сентября: синоптик сказала, каким будет первый день осени

11:55

В Украине нашли гигантский гриб-рекордсмен: в чем его особенностьВидео

11:24

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Козлам - тревога, Обезьянам - вызов

11:04

Какие документы нужны мужчинам 18-22 лет для выезда за границу: полный перечень

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять