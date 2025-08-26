Путин пошел на принцип: эксперт спрогнозировал, как Россия будет продолжать войну

Путин не может отказаться от войны в Украине из-за личной зависимости.

Война в Украине является приоритетом Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сказал Ступак:

Путин зависим от войны в Украине

В России уверены, что выстоят несмотря на любые кризисы

Война будет продолжаться даже несмотря на критическую ситуацию в РФ

Страна-агрессор Россия теряет большое количество живой силы, техники и вооружения для продолжения войны в Украине. Однако запасы некоторых стратегически важных элементов, которые обеспечивают продолжение войны в Украине, уже на пределе.

Однако такая ситуация, как и более критическая, не остановит кремлевского диктатора Владимира Путина. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины военный эксперт Иван Ступак.

"У Путина какое-то маниакальное беспокойство об Украине. Если Сталин остановился в Финляндии, вырвав часть территорий, и решил подписать договор, то Путин в Украине пошел на принцип: добить и все", - пояснил он.

Ступак подчеркнул, что дело отнюдь не в территориях, а в личной иррациональной враждебности. Диктатор почему-то уверен, что Россия выдержит в этой войне, а Украина нет.

Поэтому даже значительный кризис в России не остановит врага и война будет продолжаться дальше.

Проблемы в армии Путина

Недавно сам диктатор признался, что условия боевых действий ежемесячно меняются, а при этом потери армии РФ растут. Путин даже не смог скрыть того, что современные виды российского вооружения очень быстро теряют свою эффективность.

Однако, несмотря на все проблемы, кремлевский диктатор не выразил реальной готовности закончить войну в Украине.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может решиться "отползти назад" и платить контрибуцию Украине для того, чтобы сохранить собственный режим.

Накануне стало известно, что глава Кремля может уже через несколько месяцев лишиться инструмента для ведения войны против Украины, если у Сил обороны в ближайшем будущем появятся мощные средства поражения, которыми можно будет сломать российскую военную и энергетическую инфраструктуру.

Напомним, Главред писал, что Россия, вероятно, заинтересована в том, чтобы попытаться заключить соглашение по Украине, которое устраивает Кремль. Впрочем, руководитель государства Владимир Путин готов продолжать войну, его готовность к уступкам остается под вопросом.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

